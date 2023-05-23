ماذا تعرف عن أكبر مستوردين فى العالم؟.. الولايات المتحدة الأمريكية تتصدر

كتب عبد الحليم سالم

تتصدر الولايات المتحدة الأمريكية أكبر دول العالم المستوردة بقيمة 3.4 تريليون دولار ، لعام 2022 حسب إحصاءات منظمة التجارة العالمية wto.

أظهرت البيانات أن الصين تحتل المركز الثانى في قائمة الدول المستوردة ،بقيمة 2.7 تريليون دولار تليها ألمانيا بقيمة واردات تبلغ 1.6 تريليون دولار ، فيما تحتل هولندا المركز الرابع بقيمة 899 مليار دولار تليها اليابان بقيمة 897 مليار دولار وفق المنظمة.

وتأتى المملكة المتحدة سادسا بقيمة 824 مليار دولار ،ثم فرنسا بقيمة 818 مليار دولار وكريا الجنوبية بقيمة 731 مليار دولار والهند تاسعا بقيمة 723 مليار دولار ، وعاشرا تأتى إيطاليا بقيمة 689 مليار دولار .

وتبلغ واردات أكبر 30 دولة نحو 21.1 تريليون دولار من حجم واردات العالم البالغة نحو 25.6 تريليون دولار خلال عام 2022 .