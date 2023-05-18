اليوم السابع
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الصين تتصدر دول العالم فى الصادرات.. تعرف على أكبر 10 دول

الخميس، 18 مايو 2023 02:00 ص
الصين تتصدر دول العالم فى الصادرات.. تعرف على أكبر 10 دول صادرات
كتب عبد الحليم سالم

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‏تصدر العديد من المؤسسات الدولية إحصائيات وبيانات متعلقة بالصادرات إجماليا وتفصيليا، وذلك بصورة منتظمة، انطلاقا من بيانات منظمة التجارة العالمية المعنية بذلك الاحصاء تحديدا، وهو ما يمكن الدول الراغبة فى زيادة الصادرات لتحليل تلك البيانات ومعرفة الأسواق ومدى احتياجها لسلع ومنتجات معينة وبالتالى زيادة إنتاجها بغرض التصدير.


 وتتصدر الصين أكبر 10 دول مصدره فى العالم.. تعرف على الدول العشرة الأولى فى العام الماضى:

1- الصين تتصدر بصادرات تبلغ 3.6 تريليون دولار.

2- الولايات المتحدة الأمريكية تحل ثانيا بصادرات تبلغ قيمتها 2.1 تريليون دولار.

3- وألمانيا ثالثا بقيمة 1.7 تريليون دولار.

4- هولندا رابعا بقيمة 966 مليار دولار.

5- اليابان، تحتل المركز الخامس بصادرات قيمتها ال747.6 مليار دولار.

6- كوريا الجنوبية تحتل المركز السادس، بقيمة 683.6 مليار دولار.

7- إيطاليا تحتل المركز السابع بقيمة 657.2 مليار دولار.

8- فرنسا تحتل المركز الثامن ب 626.7 مليار دولار.

9- كندا تحتل المركز التاسع ب 599 مليار دولار.

10- روسيا تحتل المركز العاشر بقيمة صادرات 591.5 مليار دولار.

 


الصادرات

التصدير

الدول المصدرة

اكبر الدول المصدرة للسلع والمنتجات

احصاءات



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