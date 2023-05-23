سخر من ماكرون بـ"الفرنسية".. رئيس وزراء بريطانيا الأسبق فى ضيافة "حزب ترامب"

كتبت: نهال أبو السعود

حرص رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون علي الحضور ضيفاً في أحد مؤتمرات الحزب الجمهورى فى ولاية تكساس الأمريكية، حيث وجه العديد من الرسائل بشأن الحرب الأوكرانية وتوقعاته لها، كما كرر سخريته من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لما اعتبره "انفتاحاً زائداً" تجاه روسيا.

وبحسب ما نشرته صحيفة الإندبندنت البريطانية، استخدم جونسون اللغة الفرنسية للسخرية "بلطف" من أراء الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون بشأن حرب أوكرانيا خلال خطاب ألقاه أمام الجمهوريين فى تكساس الأمريكية، حيث طالب من المحافظين اليمينيين فى الولايات المتحدة التمسك بأوكرانيا والإصرار على أنهم "يدعمون الجواد الصحيح".

وقال جونسون للجمهور: "أنا فقط أحثكم جميعًا على الالتزام بها - إنها ستؤتى ثمارها بشكل كبير على المدى الطويل"، وأضاف: "إنك تدعم الحصان الصحيح. أوكرانيا سوف تفوز .. سوف يهزمون بوتين".

ووفقا للإندبندنت سخر جونسون من ماكرون، حيث كرر مقولة سابقة له بالفرنسية حول عدم رغبته في "إذلال" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقال لمجموعة من السياسيين والمانحين الجمهوريين: "أعتقد أن صديقى وزميلى الفرنسي إيمانويل ماكرون هو الذي قال يجب ألا يتعرض بوتين للإذلال".

وتابع بجدية: "أعتقد أن إذلال فلاديمير بوتين بصراحة يتطلب الكثير من الوقت لا أعتقد أنه من واجبنا أن نقلق بشأن غرور فلاديمير بوتين، أو آفاقه السياسية، أو التطورات في حياته المهنية".

هجوم جونسون على ماكرون ليس الأول، فوفقا للصحيفة، وصف جونسون ماكرون بأنه "عقبة بوتين" بعد أن انتقد الرئيس الفرنسي رد رئيس الوزراء آنذاك على أزمة اللاجئين الأوكرانية ، وفقًا لمسؤول بارز سابق في المرتبة العاشرة، كما وصف جونسون السيد ماكرون بأنه "كلمة من أربعة أحرف تبدأ بحرف c" ، كما قال مدير الاتصالات السابق جوتو هاري في مدونته.

واكمل جونسون حديثة قائلا ان لديه امل كبير في توجيه الاوكرانيين ضربة مضادة كبيرة، وقال: "هناك احتمال حدوث انهيار عسكري روسي كامل"

حصل جونسون على فرصة الحديث في تكساس من دعوة عدد من مؤسسات الفكر والرأي المؤيدة لأوكرانيا لحضور مأدبة الغداء الخاصة في دالاس لمقابلة عشرين من الجمهوريين البارزين في الولاية ، بما في ذلك السياسيون والمانحون وقادة الصناعة.

ومن المتوقع أن تزداد التوترات السياسية بشأن الحرب مع اقتراب موعد الانتخابات الأمريكية لعام 2024، حيث أعرب المرشحان المحتملان الأكثر شهرة في ترشيح الحزب الجمهوري - الرئيس السابق دونالد ترامب وحاكم فلوريدا رون ديسانتيس - عن شكوكهما بشأن الدعم الأمريكي الثابت لأوكرانيا.

وإلى جانب الغداء الخاص مع الجمهوريين في دالاس يوم الاثنين ، التقى جونسون أيضًا بالرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش ، الذي يعيش في المدينة مع زوجته لورا. ومن المقرر أن يجتمع مع حاكم ولاية تكساس جريج أبوت في أوستن اليوم.