رئيس جامعة الأقصر يشهد فعاليات يوم الثقافة واللغة الإيطالية.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهد الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر ، فعاليات يوم الثقافة واللغة الإيطالية، الذي يقام بالتعاون ما بين المعهد الثقافي الإيطالي، وجامعة الأقصر، ممثلة في قسم اللغة الإيطالية بكلية الألسن، بحضور دايفيدي سكالماني، مدير المعهد الثقافي الإيطالي، والدكتورة ليلة يوسف، عميد كلية الألسن، والدكتورة ريهام شكري، مشرف قسم اللغة الإيطالية، وعدد من وكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وتضمنت فعاليات يوم الثقافة واللغة الإيطالية، إقامة ورشة عمل أقيمت في كلية الألسن، ثم أمسية ثقافية أقيمت بمكتبة مصر العامة، بحضور عمداء ووكلاء الكليات المختلفة، وقدم طلاب قسم اللغة الإيطالية بكلية الألسن في جامعة الأقصر فقرات فنية وثقافية باللغة الإيطالية.

وأشاد الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، بدور المعهد الثقافي الإيطالي داخل جامعة الأقصر وجميع الجامعات المصرية، لما له من نشاط ملحوظ في عديد من الأنشطة المقامة بما فيها ورش العمل والمؤتمرات العلمية والدورات تدريبية، ومن جانبها أشارت الدكتورة ليلة يوسف، عميد كلية الألسن، إلى دور قسم اللغة الإيطالية في رفع مستوى كفاءة الطلاب، وبالدورات التدريبية التي يقدمها المعهد الثقافي الإيطالي لصقل مهارات الطلاب.

فيما شهد المركز الجامعي للتطوير المهني بجامعة الأقصر، فعاليات ختام فعاليات دورتين تدريبيتين، لمهارات التوظيف، بمشاركة 52 طالبًا وطالبة، وذلك تحت رعاية الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، حيث سلم الدكتور صلاح ابو الحسن، مدير المركز الجامعي للتطوير المهني بجامعة الأقصر، الشهادات للطلاب الذين اجتازوا الدورات التدريبية.

ويقول الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، إن المركز الجامعي للتطوير الوظيفي في جامعة الأقصر جرى إنشاؤه وفقًا لبرتوكول تعاون تم توقيعه مع الجامعة الأمريكية، حيث اتفق الطرفان بموجبه على إنشاء المركز بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بالتعاون الفني مع مركز الاستشارات المهنية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.