جامعة الأقصر تعلن اجتياز 52 طالبا لدورات مهارات التوظيف بمركز التطوير المهنى

الأقصر – أحمد مرعى

شهد المركز الجامعي للتطوير المهني بجامعة الأقصر، فعاليات ختام دورتين تدريبيتين، لمهارات التوظيف، بمشاركة 52 طالبًا وطالبة، وذلك تحت رعاية الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، حيث سلم الدكتور صلاح أبو الحسن، مدير المركز الجامعي للتطوير المهني بجامعة الأقصر، الشهادات للطلاب الذين اجتازوا الدورات التدريبية.

ويقول الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، إن المركز الجامعي للتطوير الوظيفي في جامعة الأقصر جرى إنشاؤه وفقًا لبروتوكول تعاون تم توقيعه مع الجامعة الأمريكية، حيث اتفق الطرفان بموجبه على إنشاء المركز بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بالتعاون الفني مع مركز الاستشارات المهنية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، حيث حضر الفعاليات كل من الدكتور وليد محمد عبدالله، وكيل كلية الفنون الجميلة، والدكتور محمود سيد، وكيل كلية الآثار، والدكتور أحمد حمدى، وكيل كلية الفنون الجميلة، وفريق عمل المركز، حيث تهدف الدورات التدريبية لمهارات التوظيف، إلى إتاحة فرصة للطلاب خلال فترة دراستهم لإمدادهم بالعديد من الخبرات والمعلومات التي تؤهلهم لسوق العمل بعد التخرج، وتزويدهم بالمهارات الحياتية اللازمة لتقدّمهم في المستقبل.

فيما شارك الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، في اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، والذي عُقد برئاسة الدكتور سامى هاشم، وذلك لمناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2023/2024 والخاصة بجامعة الأقصر، حيث جاء ذلك بحضور الأستاذ جمال سيد، الأمين العام المساعد للجامعة، والدكتور زكريا عبدالحميد، المستشار الهندسي للجامعة، والأستاذ عبدالحفيظ فوزي، مسئول التخطيط بالجامعة، والأستاذ سيد عبدالعاطي، مسئول الموازنة بالجامعة، حيث عرض رئيس جامعة الأقصر متطلبات واحتياجات الجامعة في جميع أبواب الموازنة للعام المالي الجديد، للوفاء بجميع التزاماتها تجاه جميع منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين وأبنائها من الطلاب، وجميع المستجدات على مدار العام المالى القادم والاستفادة من جميع المنشآت الجامعية بالصيانات اللازمة والمبالغ المطلوبة.



إجتياز 52 طالبًا وطالبة لدورات مهارات التوظيف بمركز التطوير المهني



إجتياز 52 طالبًا وطالبة لدورات مهارات التوظيف