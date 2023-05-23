داخلية التشيك: انتخابات البرلمان الأوروبى يومى 7 و8 يونيو 2024

كتبت هناء أبو العز

أعلنت وزارة الداخلية التشيكية أن مواطنى البلاد سيتوجهون إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات البرلمان الأوروبي يومي 7 و8 من شهر يونيو من العام المقبل.

وذكر راديو براج الدولي في نشرته الناطقة بالإنجليزية اليوم الثلاثاء أنه تم الإعلان عن هذا الموعد وفقا للاتفاق الذى توصل إليه سفراء الاتحاد الأوروبى والذى بموجبه يختار الناخبون في دول الاتحاد أعضاء جدد في البرلمان الأوروبي بين يومي 6 و9 من شهر يونيو لعام 2024.

وأشار الراديو الإخباري إلى أنه يجب أن يتم الإعلان عن التاريخ رسميا من قبل الرئيس التشيكي بيتر بافيل.

وقد جرت العادة في التشيك أن تجرى الانتخابات على مدى يومين وهما الجمعة والسبت.