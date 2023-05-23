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داخلية التشيك: انتخابات البرلمان الأوروبى يومى 7 و8 يونيو 2024

الثلاثاء، 23 مايو 2023 12:54 م
داخلية التشيك: انتخابات البرلمان الأوروبى يومى 7 و8 يونيو 2024 التشيك
كتبت هناء أبو العز

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أعلنت وزارة الداخلية التشيكية أن مواطنى البلاد سيتوجهون إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات البرلمان الأوروبي يومي 7 و8 من شهر يونيو من العام المقبل.
 
 
وذكر راديو براج الدولي في نشرته الناطقة بالإنجليزية اليوم الثلاثاء أنه تم الإعلان عن هذا الموعد وفقا للاتفاق الذى توصل إليه سفراء الاتحاد الأوروبى والذى بموجبه يختار الناخبون في دول الاتحاد أعضاء جدد في البرلمان الأوروبي بين يومي 6 و9 من شهر يونيو لعام 2024.
 
 
وأشار الراديو الإخباري إلى أنه يجب أن يتم الإعلان عن التاريخ رسميا من قبل الرئيس التشيكي بيتر بافيل.
 
وقد جرت العادة في التشيك أن تجرى الانتخابات على مدى يومين وهما الجمعة والسبت.
 

التشيك

صناديق الاقتراع

البرلمان الاوروبى

الاتحاد الاوروبى



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