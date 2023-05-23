حملات نظافة مكبرة وتشجير وصيانة الإنارة بعدد من طرق وقرى سنورس

الفيوم رباب الجالي

قال المهندس محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس بمحافظة الفيوم، إنه تنفيذًا لتعليمات الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، بتكثيف حملات النظافة ورفع كفاءة الطرق، قامت الحودة المحلية بحملات نظافة مكبرة وتشجير وصيانة لأعمدة الإنارة بطريق القاهرة/ الفيوم وطريق بحيرة قارون، وقرى منشأة بنى عتمان ومنشأة طنطاوى وجبلة وبيهمو.

ولفت هاشم الى أن حملات النظافة العامة الصباحية والمسائية بمدينة سنورس والقرى أسفرت عن رفع (248) طن قمامة و(5) أطنان أتربة.

وأشار رئيس المركز أنه تم أمس ضبط (4600) كجم قمح محلى موسم (2023) مخزنة لدى أحد التجار، وتم تسليمها لمركز تجميع جرفس واتخاذ الإجراءات القانونية اللأزمة، وذلك فى حملة لإدارة تموين سنورس بالتعاون مع الوحدة المحلية.

وأكد هاشم على استمرار تنفيذ لجان تقصى للأمراض الوبائية (الحمى القلاعية والجلد العقدى وأنفلونزا الطيور) عن طريق الإدارة البيطرية بالتعاون مع الوحدة المحلية، حيث تم العمل أمس بقرية بيهمو بالإضافة إلى تحصين (40) رأس ماشية ضد الجلد العقدي.