تعليم الفيوم يحصد 10 مراكز متقدمة فى المسابقة الثقافية البحثية الكبرى ومسابقة القرآن

الفيوم رباب الجالي

صرحت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم ، أن المديرية حصلت علي 10 مراكز متقدمة علي مستوي الجمهورية، في المسابقة الثقافية الكبرى للعام الرابع للعام الدراسي 2023/2022م ، للقيادات التعليمية، والسادة المعلمين ، والإداريين و الاخصائيين ، وأولياء الأمور ، وطلاب المراحل التعليمية (الابتدائية ، والإعدادية ، والثانوية) والتي تمت في إطار التعاون بين وزارة الأوقاف ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من أجل تصحيح المفاهيم الخاطئة ، ونشر صحيح الدين ، وبناء الوعي الثقافي والمعرفي.

ففي المستوى الأول "قيادات تعليمية" ، فاز دكتور أشرف على عبدالحليم على ، موجة أول اللغة العربية بإدارة غرب الفيوم ، بالمركز الثاني على مستوى الجمهورية.

وفي المستوى الثاني "المرحلة الإعدادية"، فازت الطالبة جنا محمود أحمد عبدالرحمن كيشانة ، بإدارة أبشواي التعليمية بالمركز الأول على مستوى الجمهورية للمرحلة الإعدادية.

وفي المستوى السادس فازت ابتسام أبو القاسم توفيق أبوالقاسم ، بإدارة إبشواي ، بالمركز الثامن على مستوى الجمهورية.

وفي مسابقة القرآن الكريم على مستوى ( الطلاب المتميزين) ، حققت مديرية التربية والتعليم بالفيوم ، 7 مراكز على مستوى الجمهورية حيث فازت الطالبة أسماء محمد أحمد عبدالمطلب ، مدرسة دفنو الرسمية للغات بإطسا (مركز أول) ، والطالبة علياء حسين مصطفى مدرسة ابوالسعود بإدارة شرق الفيوم ( مركز أول) ، والطالبة أية حسين جلال ، بمدرسة عين شمس الثانوية بنات بغرب الفيوم ( مركز أول ) على مستوى الجمهورية.

كما فازت الطالبة مريم محمود محمد أمين خيرالله ، مدرسة دكتور لطفي سليمان الثانوية للبنات بسنورس (مركز أول)، والطالبة يمنى خالد ريان ، مدرسة ربيع خالد للتعليم الأساسي، بإطسا (مركز ثاني)، والطالب نور الدين خالد إبراهيم بيومي ، مدرسة زهراء الأندلس الثانوية بغرب الفيوم (مركز ثالث).

كما فازت الطالبة تسنيم قرني على على بمدرسة النزلة الثانوية بيوسف الصديق التعليمية ، بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية (المستوى الثالث)

جدير بالذكر أنه بلغ عدد المشاركين في المسابقة الثقافية الكبرى بين وزارة الأوقاف والتربية والتعليم والتعليم الفني (134769) متسابقًا، في حين بلغ عدد الفائزين بها ( 74 ) فائزًا ، وبلغ مجموع جوائزها 97500 جنيه.

و تقدمت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم ، بالتهنئة القلبية الخالصة لجميع الفائزين فى المسابقة من القيادات التعليمية وأولياء الأمور والطلاب والطالبات ، كما قدمت رسالة شكر وتقدير لفريق العمل بتوجيه اللغة العربية بالمديرية والإدارات التعليمية والمدارس ، وذلك للجهد المتميز والمبذول في تفعيل المسابقات الثقافية لما لها من أثر إيجابي في بناء شخصية الطلاب .