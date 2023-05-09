اليوم السابع
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الثلاثاء، 09 مايو 2023 09:33 ص
أكرم القصاص
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تعليم الفيوم: الإقبال على المجموعات المجانية غير مسبوق لطلاب الإعدادية

الثلاثاء، 09 مايو 2023 09:00 ص
تعليم الفيوم: الإقبال على المجموعات المجانية غير مسبوق لطلاب الإعدادية طلاب - أرشيفية
الفيوم رباب الجالي

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قال الدكتور أحمد رياض سيف النصر وكيل إدارة إبشواى التعليمية بمحافظة الفيوم فى تصريحات خاصة لليوم السابع أن الإدارة نظمت التعليمية محاضرات مجانية للمراجعة النهائية لطلاب وطالبات الشهادة الإعدادية، بإشراف مدير الإدارة الدكتور حسين العشيرى.

ولفت سيف النصر إلى أنه تم تنظيم المحاضرات بمقر نقابة المعلمين بأبشواى، وشهد اليوم الأول حضور الدكتورة أمانى قرنى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، والدكتورة ريحاب عريق وكيل المديرية، وحضرها مئات الطلاب من الشهادة الإعدادية.

وأكد الدكتور أحمد رياض أن هذه المجموعات المجانية شهدت إقبال غير مسبوق من قبل الطلاب على الحضور خاصة أنه يقوم بالمحاضرات معلمين أوائل متخصصين فى المواد ولديهم معارة توصيل المعلومة بشكل جيد إلى الطلاب بالإضافة إلى أن المجموعات مجانية وتقام فى مكان مناسب للطلاب من حيث التهوية وقدرة المكان على استيعاب هذا العدد الهائل من الطلاب.


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الشهادة الإعدادية

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