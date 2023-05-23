تعرف على حساسية الجلوتين ومضاعفاتها

كتبت رانيا عامر

يشعر البعض بالانزعاج بسبب عدم قدرتهم على تناول كل ما يحلو لهم من الأطعمة التي يشتهونها، هذا ما يحصل مع المصابين بحساسية الجلوتين، أو كما تعرف باسم السيلياك، وعادة يحارب الجهاز المناعي جميع المواد الضارة في الجسم عن طريق إنتاج مواد مضادة، مثل الهيستامين، وغالبًا ما تكون المشاكل المصاحبة للسيلياك متعلقة بالنمو، وسوء التغذية، بسبب تضرر الأمعاء، وذلك وفقًا لما نشره موقع أكسبريس البريطاني.

المضاعفات ولا تصيب مضاعفات السيلياك سوى الأشخاص الذي يستمرون في تناول منتجات الجلوتين. وتشمل هذه المضاعفات ما يلي:

هشاشة العظام

سوء التغذية

أنيميا نقص الحديد

نقص فيتامين (ب 12)، وحمض الفوليك، وفيتامين(د)

حساسية اللاكتوز

نقص وزن المولود عند الحوامل

بعض أنواع السرطان، مثل: سرطان الأمعاء الدقيقة في حالات نادرة الوقاية

أنه لا توجد طريقة لمنع إصابتك بالحساسية. ولكن ينصح باتباع الإرشادات التالية لمنع حدوث أي مضاعفات:

1.اتباع حمية غذائية، ومراجعة الطبيب المختص بالجهاز الهضمي بانتظام.

2.زيارة اختصاصي التغذية، للمساعدة في اتباع نظام غذائي مناسب.

3.قد يكون من الصعب بداية اختيار طعامك، لكن ذلك سيُصبح أكثر سهولة مع مرور الوقت.

4.قراءة مكونات الأطعمة قبل تناولها أو إعطائها للطفل، مع التأكد من عدم احتوائها على الغلوتين

عند تناول الطعام خارج المنزل، يجب إخبار النادل بإصابتك بالسيلياك.

5.قد ينصح الطبيب، أو اختصاصي التغذية، بتناول المكملات الغذائية حسب الحاجة، ومن بينها: الكالسيوم، وحمض الفوليك، والحديد، وفيتامين (ب 12)، وفيتامين (د)، وفيتامين (ك)، والزنك.