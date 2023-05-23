بولندا تشترى 14.8 طن ذهب وتستهدف إضافة 100 طن خلال الفترة القادمة

كتب - إسلام سعيد

تواصل البنوك المركزية في زيادة حيازتها من الذهب، حيث قام البنك المركزي البولندي بشراء 14.8 طن من الذهب في ابريل الماضي فيما يعد أكبر عملية شراء للبنك منذ يونيو 2019، ليرتفع احتياطي البلاد إلى 94.9 طن ذهب بقيمة تصل إلى 15.52 مليار دولار، بحسب التحليل الفني لجولد بيليون حول مستقبل حيازة الذهب.

تأتي هذه الزيادة في احتياطات بولندا من الذهب ضمن خطة أعلن عنها رئيس البنك المركزي في 2021 تهدف لإضافة 100 طن إلى احتياطيها من الذهب استعداد للظروف الغير مواتية.

شراء البنوك المركزية للذهب يعد الداعم الأول لأسعار الذهب هذا العام، وفقًا لمجلس الذهب العالمي فإن البنوك المركزية الأخرى التي اشترت الذهب في أبريل شملت بنك الشعب الصيني بقيمة 8.1 طن، والبنك الوطني التشيكي بقيمة 1.8 طن، والبنك المركزي لمنغوليا بقيمة 1 طن.

أشار مجلس الذهب العالمي أيضاً أن تركيا تعد أكبر مشتري للذهب في 2022 ولكنها لجأت إلى البيع في شهر أبريل بقيمة 80.8 طن من الذهب لتلبية الطلب المحلي المتزايد للحد من الحاجة إلى استيراد الذهب.