أخبار الاقتصاد اليوم الثلاثاء.. تطورات سوق الذهب المحلية والعالمية

كتب - إسلام سعيد

نشر اليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة المتعلقة بالشأن الاقتصادي لعل أبرزها ما يرتبط بحركة البورصة المصرية، وبورصة الذهب العالمية وتحركات الذهب في السوق المحلي، وإلى التفاصيل:

جهاز تنمية المشروعات

وقع باسل رحمي الرئيس التنفيذي ل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وهالة ابو السعد رئيس مجلس إدارة جمعية سيدات أعمال المستقبل ووكيل لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب عقد مشروع تحسين فرص التشغيل بمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، بهدف مساعدة الشباب من الجنسين وخاصة الفتيات على تطوير مهاراتهم لدخول سوق العمل.

وأكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي للجهاز أن هذا العقد يأتي في إطار تنفيذ أنشطة اتفاقية " معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية " الممولة من الاتحاد الأوروبي حيث يتم مساعدة الشباب والفتيات على تطوير مهاراتهم واكتساب مهارات جديدة تمكنهم من العثور على فرص عمل مناسبة أو البدء في مشروعات صغيرة وخاصة مما يسهم في تحسين مستوياتهم الاقتصادية من ناحية، كما يعمل على توفير أيدي عاملة مدربة قادرة على المساهمة في كافة القطاعات الإنتاجية التي يحتاجها سوق العمل والمجتمع من ناحية أخرى. وأضاف رحمي أنه وفقا للعقد يتم تنفيذ دورات تدريبية بإجمالي قدره 1.5 مليون جنيه يستفيد منها 250 شاب وفتاة بمركز مطوبس كما سيتم متابعتهم بعد انتهاء التدريب حتى بدء مشروعاتهم الجديدة.

وأوضحت هالة أبو السعد أنه سيتم تدريب السيدات على تخصصات مختلفة تعتمد على الموارد الطبيعية المتاحة بالمركز، وهي إعادة تدوير الصوف وإنتاج الكليم اليدوي وتربية وتسمين الدواجن وتجفيف الأسماك، في إطار مبادرة بعنوان "يلا شغل" التي تستهدف تأهيل السيدات وتمكينهم اجتماعيا واقتصاديا للحد من الهجرة غير النظامية، مؤكدة على توفير عدد 140 فرصة تشغيل على الاقل لخريجي برامج التدريب المهني، كما سيتم بالتنسيق مع الجهاز تقديم الدعم المالي والفني للشباب والفتيات الذين يرغبون في بدء مشروعاتهم الخاصة. وأضافت أبو السعد أن البرامج التدريبية ستتضمن موضوعات مختلفة منها التدريب على مهارات التواصل وحل المشكلات وإعداد دراسات الجدوى المبسطة وحساب تكلفة المنتج وتسعيره وأشارت إلى أن الجمعية ستنشئ وحدة متخصصة للتسويق الاليكتروني مما سيساعد المتدربين على تسويق منتجاتهم ويضمن استمرارية مشروعاتهم.

مصلحة الجمارك



أوضحت مصلحة الضرائب المصرية في بيان لها بشأن ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي حول خصم مبلغ 14 ألف جنيه من اللاعب أحمد فؤاد بغدوده تحت مسمى قيمة الضرائب من مستحقاته المالية، أنه تم التواصل مع الاتحاد المصري للمصارعة، والذي خاطب مصلحة الضرائب المصرية رسميا وتوضيح الأمر.

وأكد الاتحاد المصري للمصارعة أن اللاعب أحمد فؤاد بغدوده يتقاضى مبلغ ثلاثة آلاف جنيه شهريا من الاتحاد طبقا لقرار مجلس إدارة الاتحاد بجلسته رقم (10) بتاريخ 27/8/2022، والمستحق للاعب هو مبلغ 18 ألف جنيه عن ستة أشهر، حيث تم خصم 10% كضريبة كسب عمل، بالإضافة إلى 3%رسم تنمية طبقا للوائح وقوانين الدولة.

وكان على اللاعب أحمد فؤاد بغدوده مبلغ 13680 جنيها رسوم انتقاله من مركز شباب بيلا؛ وذلك للانضمام إلى المشروع القومي للموهبة، وذلك في ضوء اللائحة الداخلية للاتحاد والتي كان واجب على اللاعب سداد هذا المبلغ قبل الانتقال، وتم إرجائها لحين صرف المستحقات المالية للاعب تيسيرا عليه.

وأكد الاتحاد المصري للمصارعة في مخاطبته للمصلحة أن لديه جميع المستندات الدالة على ذلك موقعة من اللاعب نفسه .

تراجع الذهب من جديد في الأسواق العالمية ويقترب من مستوى الدعم 1950 دولار للأونصة، وتركز الأسواق على محادثات سقف الديون الأمريكية وتصريحات أعضاء الفيدرالي التي أعادت الذهب إلى الهبوط من جديد متخلياً عن أي دعم من أزمة الديون الأمريكية.



أسعار الذهب

انخفضت أسعار الذهب الفورية خلال تداولات اليوم الثلاثاء لليوم الثاني على التوالي بنسبة 0.7% ويتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 1958 دولار للأونصة ليشهد بهذا الذهب انخفاض لخمسة جلسات في 6 أيام، بحسب التحليل الفني لجولد بيليون، ومنذ تسجيل الذهب لأعلى مستوى تاريخي عند 2080 دولار للأونصة مطلع هذا الشهر فقد أكثر من 120 دولار وانخفض بنسبة 5.9%، في ظل تزايد التوقعات أن التضخم الحالي في الولايات المتحدة يتطلب المزيد من عمليات رفع الفائدة وهو الأمر السلبي بالنسبة للذهب الذي لا يقدم لحائزيه عائد مقارنة مع السندات الحكومية الأمريكية.

لم يتمكن الرئيس الأمريكي جو بايدن ومكارثي من التوصل إلى اتفاق يوم الاثنين بشأن كيفية رفع سقف الدين البالغ 31.4 تريليون دولار قبل 10 أيام فقط من تعثر محتمل يمكن أن يغرق الاقتصاد ولكن تعهدا بمواصلة الحديث.

وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أضافت إلى إلحاح الموقف بالقول إنه "من المحتمل جدًا" الآن أن ينفد النقد الكافي من وزارتها في أوائل يونيو.

بينما أشارت وكالة موديز العالمية أن تخلف الحكومة الامريكية عن السداد يمكن أن ينتج عنه خسارة أكثر من 7 مليون أمريكي لعملهم وخسائر تصل إلى 10 تريليون دولار من ثروة القطاع العائلي.

صعود جماعى لمؤشرات البورصة بختام تعاملات جلسة منتصف الأسبوع