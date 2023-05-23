اليوم السابع
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القومى للمرأة يطلق فعاليات حملة طرق الأبواب "بلدى أمانة".. صور

الثلاثاء، 23 مايو 2023 10:34 ص
القومى للمرأة يطلق فعاليات حملة طرق الأبواب "بلدى أمانة".. صور فعاليات حملة طرق الأبواب "بلدى أمانة"
كتب محمود راغب

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يواصل المجلس القومي للمرأة، فعاليات المرحلة الثانية من الحملة الممتدة لطرق الأبواب تحت عنوان "بلدى أمانة" والتى استهدفت سيدات ورجال وأطفال، بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية. 
 
وشارك فى الحملة رائدات المجلس وميسرات مجموعات الإدخار والإقراض الرقمى ومجموعة من الشباب المتطوعين  وميسرات مبادرة دوى لتمكين الفتيات، علاوة على مشاركة القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة المشاركين بجلسات الدوار والواعظات والراهبات عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام.
 
يذكر أن انطلاق المرحلة الثانية من الحملة الممتدة لطرق الأبواب سيتم تنفيذها بعدد من قري محافظات مبادرة حياة كريمة ومبادرة تنمية الأسرة المصرية وعدد من القري المختارة من خارج المبادرة، وتهدف إلى رفع الوعى بالتحديات التى يواجهها المجتمع فى ظل الازمات العالمية عن طريق تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبري فى تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنات والمواطنين.
 
فعاليات حملة طرق الأبواب بلدى أمانة (1)
 

فعاليات حملة طرق الأبواب بلدى أمانة (2)
 

فعاليات حملة طرق الأبواب بلدى أمانة (3)
 

فعاليات حملة طرق الأبواب بلدى أمانة (4)
 

فعاليات حملة طرق الأبواب بلدى أمانة (5)
 

القومى للمراه

المجلس القومى للمراه

مايا مرسى

طرق الأبواب



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