الرئيسية أخبار عاجلة الرئيس السيسى يفتتح اليوم اجتماعات مجموعة البنك الأفريقي للتنمية بشرم الشيخ الثلاثاء، 23 مايو 2023 09:24 ص الرئيس عبد الفتاح السيسى كتب محمد الجالي مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية، التي تستضيفها مصر بمدينة شرم الشيخ. صرح بذلك المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية. البنك الافريقي للتنمية الرئيس عبد الفتاح السيسي شرم الشيخ الموضوعات المتعلقة قمة العلاقات الوطيدة بين مصر وسلطنة عمان.. الرئيس السيسى والسلطان هيثم بن طارق يعربان عن ارتياحهما للزيادة المستمرة في معدلات النمو التجارى وتطابق فى الرؤى حول ضرورة تكثيف الجهود لتسوية الأزمات القائمة بالمنطقة الأحد، 21 مايو 2023 07:41 م الرئيس السيسي وسلطان عمان يتبادلان أرفع الأوسمة في البلدين الأحد، 21 مايو 2023 10:52 م تفاصيل لقاء الرئيس السيسي بسلطان عمان فى قصر القبة.. وزيارة العاصمة الإدارية الإثنين، 22 مايو 2023 05:47 م الرئيس السيسى يودّع سلطان عُمان فى مطار القاهرة بعد زيارة استغرقت يومين ومباحثات فى الاتحادية وقصر القبة.. ضيف مصر الكبير يزور العاصمة الإدارية.. ويتفقد مسجد مصر ومدينة الفنون والثقافة.. فيديو وصور الإثنين، 22 مايو 2023 06:07 م مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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