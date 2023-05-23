الرئيس السيسى يفتتح اليوم اجتماعات مجموعة البنك الأفريقي للتنمية بشرم الشيخ

كتب محمد الجالي

يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية، التي تستضيفها مصر بمدينة شرم الشيخ.

صرح بذلك المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.