الجريدة الرسمية تنشر قرار تعديل جزء من المخطط التفصيلى لمدينة كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية"، في عددها رقم 114 الصادر بتاريخ 23 مايو سنة 2023، قرار اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، حمل رقم 409 في 2021، المادة الأولى يعتمد تعديل بالمخطط التفصيلي لمدينة كفر الشيخ، باللوحة رقم "12-13" طبقا للطبيعة ورغبة الملاك وكتاب الهيئة العامة للتخطيط العمراني رقم "148+2"، مرفق المؤرخ في 13-1-2020، والمقدم من الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ.المادة الثانية ينشر القرار في الوقائع المصرية، والمادة الثالثة: على جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار اعتبارا من اليوم الثاني من تاريخ نشره.

جاء ذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 الصادر بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى تعديل بالمخطط التفصيلي لمدينة كفر الشيخ، باللوحة رقم "12-13" طبقا للطبيعة ورغبة الملاك وكتاب الهيئة العامة للتخطيط العمراني رقم "148+2"، مرفق المؤرخ في 13-1-2020،والمقدم من الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.