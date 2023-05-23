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"الداخلية" تأذن لـ84 شخصًا بالتجنس بجنسيات أجنبية

الثلاثاء، 23 مايو 2023 11:22 ص
"الداخلية" تأذن لـ84 شخصًا بالتجنس بجنسيات أجنبية وزارة الداخلية- أرشيفية
كتب: محمد أبو ضيف

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نشرت الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء، قرار وزارة الداخلية بالإذن لـ84 شخصا بالتجنس بالجنسيات الأجنبية المرفقة مقابل كل اسم فى الكشوف التالية، صدر القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، ورد الجنسية المصرية لـ 12 شخص مرفق أسمائهم في الكشوف التالية.
 
 
يذكر أن المادة 10 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية نصت على أنه "لا يجوز لمصرى أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك، يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرا مصريًا من جميع الوجوه، وفى جميع الأحوال ما لم يقـرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقًا لحكم المادة 16 من هذا القانون. 
 
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كشف بالأسماء 

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كشف بالأسماء 

3
 
كشف بالأسماء 

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كشف بالأسماء 

رد الجنسية
كشف بأسماء طالبي رد الجنسية

 

 
 
 

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