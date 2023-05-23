التعليم: 6 سنوات سن التقدم لأولى ابتدائى و4 لـ kg1 فى العام الدراسى المقبل

كتب محمود طه حسين

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، سن التقدم للصف الأول الابتدائي للعام الدراسي المقبل 2023 ـ 2024، موضحة أنه لا يجب أن يقل سن الطفل المتقدم عن 6 سنوات ولا يزيد عن 9 سنوات، ويتم تنسيق الطلاب عن طريق المديريات التعليمية بكل محافظة طبقا للكثافة وظروفها، ووفقا للقرار الوزاري رقم 154 بتاريخ 6 يوليو 1989 بشأن الالتحاق بمدارس وزارة التربية والتعليم.

وأعلنت الوزارة، سن التقدم بالمدارس الرسمية والرسمية للغات للعام الدراسي المقبل لمرحلة رياض الأطفال، مؤكدة أنه لا يقل عن 4 سنوات ويتم تنسيق الطلاب عن طريق المديريات التعليمية بكل محافظة طبقا للكثافة بها وظروفها و وفقا للقرار الوزاري رقم 154 بتاريخ 6 يوليو 1989 بشأن الالتحاق بمدارس وزارة التربية والتعليم، فور القبول المبدئي لملف الطالب بالمدارس يتاح بيانات الطفل لجميع منافذ الدفع لسداد المصروفات الدراسية.

الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أعلنت أن التقدم للمدارس لأولى ابتدائى ورياض الأطفال بالتسجيل الالكتروني بداية من 1 يونيو 2023 حتى 30 يونيو 2023 ، وذلك من خلال التطبيق الالكتروني المخصص لذلك على بوابة مركز المعلومات بوزارة التربية والتعليم، وفور تقدم ولي أمر الطالب على الصف الاول الابتدائي يتاح بيانات الطفل لجميع منافذ الدفع لسداد المصروفات.