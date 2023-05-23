التحقيق مع مراقب لجنة للشهادة الإعدادية بالشرقية بتهمة تصوير الامتحان

الشرقية - إيمان مهنى

تباشر نيابة العامة لمركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية، التحقيقات مع مراقب لجنة للشهادة الإعدادية ، لاتهامه بتصوير امتحان اللغة الإنجليزية عبر هاتف محمول، ذلك بالأمس، حيث إنه فور رصد الواقعة، تم التحفظ عليه واتخاذ الإجراءات القانونية.

وقالت مديرية التربية والتعليم بالشرقية، إنه أدي اليوم الطلاب امتحان مادة الهندسة في الفترة الأولي، ولم ترصد غرفة عمليات متابعة الامتحانات، أي شكاوي من طلاب بشأن صعوبة الأسئلة، أو رصد أي محاولات لتسريب.

يذكر أنه يؤدي أكثر من 138 ألف طالب وطالبة امتحانات الشهادة الإعدادية، في761 لجنة علي مستوي 20 إدارة تعليمية بمحافظة الشرقية، وذلك وسط إجراءات وقائية وأمنية مشددة.