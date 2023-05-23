الأطعمة المصنعة تعرضك لخطر الإصابة بأمراض القلب

كتبت رانيا عامر

أثبتت دراسات أن الوجبات السريعة والأطعمة المصنعة تسبب مشكلات صحية مثل ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول، وكل ذلك يعتبر علامات دالة للاصابة بخطر امراض القلب.وذلك وفقا لما نشره موقع اكسبريس البريطاني .ومن جانبها قالت الدكتورة شارون هايز، أخصائية أمراض القلب في عيادة قلب المرأة في مينيسوتا، الولايات المتحدة: لا يوجد طعام ينقذ حياتك. وليس هناك ما يقتلك، فالأمر يتعلق بالتوازن. لذا فإن فطيرة الجبن العرضية لن تقتلك، لكن مقدار ما تأكله أمر بالغ الأهمية.

واوضحت الدكتورة شارون وزميلها طبيب القلب الدكتور أندرو فريمان، الذي يعمل في National Jewish Health في كولورادو بالولايات المتحدة، بعض الأطعمة الرئيسية التي يجب تجنبها أو الحد منها من أجل الصحة المثلى.

الاطعمة التي يجب الحد منها للحفاظ علي الصحة

1.اللحوم المصنعة

تمتلئ اللحوم المصنعة بالسعرات الحرارية والدهون المشبعة والملح والمواد المضافة مثل النترات.ورغم نكهة اللحوم الحلوة الا انها تعرضك لمشاكل بالقلب،كما أن اللحوم المصنعة ترتبط بارتفاع مخاطر الإصابة بالسرطان.

2.أكياس البطاطا المقرمشة

ويعد ارتفاع استهلاك الملح أكبر سبب لارتفاع ضغط الدم، والذي يمكن أن يرسي الأساس لمشاكل صحية خطيرة مثل أمراض القلب.

واوصي الاطباء بالابتعاد عن الأكياس الصغيرة من الكربوهيدرات المملحة والمقرمشة .

3.السكريات

يجب أن تقلل من استهلاكك للحلويات إلى الحد الأدنى.ويمكن أن يساهم تناول الكثير من السكر في زيادة الوزن، ما قد يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بمشكلات صحية مثل أمراض القلب وبعض أنواع السرطان ومرض السكري من النوع 2.

4.الكثير من البروتين

يعد البروتين من العناصر الغذائية الأساسية التي لا يحصل الكثير منا على ما يكفي منها ولكن تناول الكثير منها قد يكون ضارا أيضا.

وجدت دراسة حديثة أن الرجال الذين يتناولون نظاما غذائيا عالي البروتين لديهم مخاطر أعلى بنسبة 33٪ للإصابة بقصور القلب.

5.مشروبات الطاقة

اكد الاطباء علي ضرورة تجنب مشروبات الطاقة بأي ثمن لأن الأبحاث تشير إلى أن مزيج السكر والكافيين الموجود في المشروبات يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية مثل ارتفاع ضغط الدم أو عدم انتظام ضربات القلب.

6.زيت جوز الهند

زيت جوز الهند مليء بمستويات عالية من الدهون المشبعة، والتي يمكن أن ترفع مستويات الكوليسترول "الضار".و يمكن للاشخاص استخدامه كمرطب ولكن ليس في المطبخ.