إصابة 19 شخصا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق أسيوط الغربى

الفيوم رباب الجالي

أصيب 19 شخصا بينهم 9 أطفال في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة / أسيوط الصحراوي الغربي، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، تلقت بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي، باتجاه القاهرة قبل الكوبري العلوي.

وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 19 شخصا بينهم 9 أطفال، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.