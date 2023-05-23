اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 23 مايو 2023 12:29 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة 19 شخصا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق أسيوط الغربى

الثلاثاء، 23 مايو 2023 12:04 م
إصابة 19 شخصا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق أسيوط الغربى إسعاف - أرشيفية
الفيوم رباب الجالي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصيب 19 شخصا بينهم 9 أطفال في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة / أسيوط الصحراوي الغربي، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
 
كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، تلقت بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي، باتجاه القاهرة قبل الكوبري العلوي.
 
وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 19 شخصا بينهم 9 أطفال، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

حوادث الطرق بالفيوم

مستشفي الفيوم

الفيوم

محافظة الفيوم



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة