اليوم السابع
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الثلاثاء، 23 مايو 2023 03:37 م
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إصابة شخصين فى حادث تصادم "توك توك" بموتوسيكل فى طنطا

الثلاثاء، 23 مايو 2023 02:52 م
إصابة شخصين فى حادث تصادم "توك توك" بموتوسيكل فى طنطا إسعاف - أرشيفية
الغربية مصطفى عادل

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أصيب شخصان بإصابات متفرقة فى حادث تصادم توك توك بموتوسيكل بمنطقة مفارق سبرباى بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، وتم نقل المصابين لمستشفي جامعة طنطا لتلقي العلاج.
 
وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بمنطقة مفارق سبرباى.
 
وانتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف لمكان البلاغ، وتبين تصادم توك توك بموتوسيكل، نتج عنه إصابة 2 بإصابات متفرقة، وتم نقلهما لمستشفي طوارئ جامعة طنطا لتلقي العلاج، ورفع آثار الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

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