مصرع شاب فى حادث تصادم بالشرقية

لقى شاب مصرعه متأثرا بإصابته إثر تعرضه لحادث تصادم وقع بين دراجة بخارية وسيارة بطريق شلشلمون - أبوطبل، نطاق منيا القمح، بمحافظة الشرقية، وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطار يفيد بورود إشارة مستشفى منيا القمح المركزى بوصول" السيد س ك" 28 عاما جثة هامدة،

وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بمستشفى منيا القمح المركزى، تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، المحضر للنيابة العامة التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية.

فيما أصيب أمس 6 من عمال المعمار بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ربع بطريق " بلبيس- السلام" أمام المظلات نطاق مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطار يفيد بورود حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق "بلبيس - السلام" أمام المظلات، وأسفر الحادث عن إصابة 6 من عمال المعمار من منيا القمح، إثر اختلال عجلة القيادة وتم إصابتهم بجروح وسحجات وإصابات متنوعة.

تم الدفع بمرفق الإسعاف ونقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزى لتقديم الإسعافات الأولية لهم والعلاج اللازم، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات، وإحالة المحضر للنيابة العامة التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وانتداب مهندس فنى من إدارة المرور لمعاينة الحادث وتحديد سببه ومدى صلاحية السيارة للسير على الطريق من عدمه.