اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 23 مايو 2023 01:16 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

أمطار خفيفة وسماء ملبدة بالغيوم فى أسوان.. صور

الثلاثاء، 23 مايو 2023 12:32 م
أمطار خفيفة وسماء ملبدة بالغيوم فى أسوان.. صور الطقس فى أسوان
أسوان – عبد الله صلاح السبيع

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهدت محافظة أسوان، اليوم، الثلاثاء، طقس غير مستقر على جميع الأنحاء بعد أن تساقطت أمطار خفيفة وتلبدت السماء بالغيوم مع شدة سرعة الرياح، وقررت محافظة أسوان رفع درجة الاستعداد تحسباً لأية تقلبات فى الطقس خلال الفترة الحالية.
 
وأعلنت إدارة النقل النهرى، حالة الطوارئ وحذرت قائدى البواخر السياحية فى المجرى الملاحى لنهر النيل جنوب مصر، من اتخاذ الحذر خلال القيادة فى هذا التوقيت من الطقس السيئ، للحفاظ على سلامة وأرواح النزلاء والعاملين على البواخر السياحية التى تعمل ما بين محافظتى أسوان والأقصر.
 
وسجلت درجات الحرارة اليوم، فى أسوان، العظمى 44 درجة، والصغرى 27 درجة، وبلغت سرعة الرياح 11 كم فى الساعة.
 
الطقس فى أسوان (1)
 

الطقس فى أسوان (2)
 

الطقس فى أسوان (3)
 

الطقس فى أسوان (5)
 

 


طقس سيئ

امطار

اسوان

حالة الطقس

الطقس فى اسوان

اخبار الطقس

اخبار المحافظات

اخبار مصر



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة