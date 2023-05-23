أمطار خفيفة وسماء ملبدة بالغيوم فى أسوان.. صور

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

شهدت محافظة أسوان، اليوم، الثلاثاء، طقس غير مستقر على جميع الأنحاء بعد أن تساقطت أمطار خفيفة وتلبدت السماء بالغيوم مع شدة سرعة الرياح، وقررت محافظة أسوان رفع درجة الاستعداد تحسباً لأية تقلبات فى الطقس خلال الفترة الحالية.

وأعلنت إدارة النقل النهرى، حالة الطوارئ وحذرت قائدى البواخر السياحية فى المجرى الملاحى لنهر النيل جنوب مصر، من اتخاذ الحذر خلال القيادة فى هذا التوقيت من الطقس السيئ، للحفاظ على سلامة وأرواح النزلاء والعاملين على البواخر السياحية التى تعمل ما بين محافظتى أسوان والأقصر.

وسجلت درجات الحرارة اليوم، فى أسوان، العظمى 44 درجة، والصغرى 27 درجة، وبلغت سرعة الرياح 11 كم فى الساعة.