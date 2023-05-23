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رياح وأمطار ببعض المناطق.. خريطة الظواهر الجوية حتى الأحد المقبل

الثلاثاء، 23 مايو 2023 11:27 ص
رياح وأمطار ببعض المناطق.. خريطة الظواهر الجوية حتى الأحد المقبل حالة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة من اليوم الثلاثاء 23 مايو حتى الأحد المقبل 28 مايو 2023، ليسود طقس معتدل فى الصباح الباكر، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخرة على السواحل الشمالية الغربية، معتدل ليلا على باقى الأنحاء.
 
وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة وأهم الظواهر الجوية، كما يلى: 
 
-الثلاثاء 23 مايو: 
 
فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.
 
نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.
 
-الأربعاء 24 مايو:
 
نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحرى على فترات متقطعة.
 
فرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سيناء و سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.
 
-الخميس 25 مايو: 
 
نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والقاهرة الكبرى والوجه البحرى على فترات متقطعة.
 
فرص أمطار خفيفة على مناطق من  سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.
 
-الجمعة 26 مايو: 
 
أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد على فترات متقطعة.
 
نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة .
 
-السبت 27 مايو والأحد 28 مايو: 
 
نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.
 
أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

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