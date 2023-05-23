اليوم السابع
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الثلاثاء، 23 مايو 2023 02:33 م
أكرم القصاص
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مصر تواصل دعمها للنمو الاقتصادى بأفريقيا

أبرز تصريحات الرئيس السيسى فى الاجتماع السنوى للبنك الأفريقى للتنمية.. إنفوجراف

الثلاثاء، 23 مايو 2023 01:23 م
أبرز تصريحات الرئيس السيسى فى الاجتماع السنوى للبنك الأفريقى للتنمية.. إنفوجراف الرئيس السيسى

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افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية، التي تستضيفها مصر بمدينة شرم الشيخ.
 
ونستعرض خلال الإنفوجراف التالى أبرو تصريحات الرئيس السيسى خلال جتماع اليوم..
 
الرئيس
 
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أرحب بكم فى مدينة السلام شرم الشيخ التى تشرف باستضافة الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقى 2023
 
أفريقيا تحتاج 200 مليار دولار سنويا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
 
للبنك الأفريقى دور كبير فى توفير الحاجات التمويلية لدول القارة
 
على مؤسسات التمويل إعادة النظر فى شروط القروض الميسرة
 
التغيرات المناخية تؤدى إلى ارتفاع نسبة الجفاف واتساع رقعة التصحر
 
الانعكاسات السلبية للتغيرات المناخية تظهر بشكل أكبر فى الدول الأشد فقرا
 
مصر تواصل دعمها لدفع جهود تحقيق التنمية الاقتصادية بأفريقيا
 
الواقع الاقتصادى يفرض تحفيز دور القطاع الخاص للنهوض بالمشروعات الصديقة للبيئة
 
مصر حرصت على استضافة اجتماعات مجموعة البنك الأفريقى للتنمية للمرة الثالثة
 
الأزمة الروسية الأوكرانية أدت إلى أزمة غير مسبوقة فى مسلسل الإمداد والتوريد
 
العالم يواجه مجموعة من الأزمات انعكست على اقتصادات الدول النامية
 
مصر تولى أهمية بالغة لدعم الاقتصاد الأخضر بما ينعكس بالإيجاب على جودة الحياة وعملية التنمية

 


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افتتاح مجموعة البنك الأفريقى للتنمية

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