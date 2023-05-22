مقتل 15 شخصا فى بوركينا فاسو إثر هجوم شنه مسلحون على مقاطعة شرقى البلاد

وكالات

قتل نحو 15 مدنياً معظمهم من الرعاة، فى شرق بوركينا فاسو إثر هجوم شنه مسلحون، بالقرب من توجو وبنين.

وذكرت مصادر "عشرات الإرهابيين هاجموا ضواحي كومبيينجا" عاصمة المقاطعة التي تحمل الاسم ذاته، ممّا أسفر عن مقتل "نحو 15 شخصاً".

وأضاف المصدر نفسه أن "مسلّحين شنّوا توغلا ثانياً مساء أيضاً حوالي الساعة 18,00 (بالتوقيت المحلي وبتوقيت غرينتش) ما تسبب بفرار بعض السكان بشكل جماعي من إطلاق النار".