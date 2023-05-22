اليوم السابع
Ads
الإثنين، 22 مايو 2023 11:14 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

كلية آداب القاهرة تواصل امتحانات نهاية العام وتعقد حضوريا

الإثنين، 22 مايو 2023 10:17 ص
كلية آداب القاهرة تواصل امتحانات نهاية العام وتعقد حضوريا جامعة القاهرة
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تواصل كلية الآداب بجامعة القاهرة ، اليوم الإثنين ، تنظيم وعقد امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى من العام الجامعى 2022/ 2023 ، حيث تعقد الاختبارات حضوريا بالكلية مع  متابعة يومية ومرور على اللجان من الدكتورة نجلاء رأفت عميد الكلية والدكتور خالد أبو الليل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.
 
وكان قال الدكتور خالد أبو الليل وكيل كلية الآداب بجامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، إن امتحانات نهاية العام الجامعى تشهد انتظام كامل على مستوى الفرق الدراسية بالكلية سواء بمرحلة الليسانس أو الدراسات العليا، لافتا إلى أن الاختبارات تعقد حضوريا بالكلية وبقاعات الامتحانات وبنظام البابل شيت.
 
وأضاف فى تصريحات لـ" اليوم السابع" أن الامتحانات تعقد على فترات وذك لتجنب حدوث أي تكدس أو زحام داخل الكلية مع التشديد على الطلاب بالالتزام بمجموعة من الضوابط المنظمة لسير عملية امتحانات نهاية العام الدراسى بداية من منع اصطحاب الموبايل أو الساعات والسماعات الذكية داخل لجان الامتحانات والحضور قبل موعد الامتحان بوقت كافى والالتزام باحضار كافة الأدوات اللازمة لاداء الامتحان حسب طبيعة كل مادة دراسية .
 
وكان شدد الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، على ضرورة تضمين الورقة الامتحانية شمولية الاختبار لجميع أجزاء ما تم تدريسه بالفعل، وارتباط أسئلة الاختبار بأهداف المقرر وموضوعاته، توزيع الأسئلة على كل المجالات والمستويات المختلفة من الفهم والتطبيق والتحليل والتفكير الناقد والاكتشاف والابتكار، إعداد الأسئلة بصورة تسمح بقياس مستويات متنوعة ومتعددة من أداء الطالب، ويراعى فيها التدرج من السهل إلى الصعب، وأن تكون الأسئلة واضحة المعنى ومُحددة ولا تحتمل تفسيرات مختلف، وأن يناسب الزمن المُخصص للامتحان عدد الأسئلة، وأن تشتمل ورقة الامتحان على أسئلة موضوعية، مع ضرورة الالتزام بسؤال حل المشكلات الذى يُعلم الطالب التفكير بطريقة علمية فى حل أى مشكلة، فضلًا عن الأسئلة التعليلية
 
 

التعليم العالى

آداب القاهرة

امتحانات نهاية العام

امتحانات الفصل الدراسى الثانى

جامعة القاهرة

امتحانات الجامعات



الموضوعات المتعلقة

أحدث مؤلفات رئيس جامعة القاهرة فى معرض المدينة المنورة للكتاب بالسعودية

الأحد، 21 مايو 2023 09:15 ص

الملتقى الثقافي الأفريقي "الترجمة وأهميتها في البحث العلمي والعلوم الإنسانية" بجامعة القاهرة

السبت، 20 مايو 2023 09:53 ص

جامعة القاهرة تنهى استعدادات امتحانات نهاية العام الجامعى.. "سياسة واقتصاد" تبدأ الماراثون 30 مايو.. عميد "آثار": الامتحانات حضوريا والاختبار يغطى 70 % من المقرر.. وعميد حاسبات ومعلومات: انتهاء تشكيل الكنترولات

السبت، 20 مايو 2023 12:00 ص

27 مايو.. فتح باب الترشح لمنصب عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة

الجمعة، 19 مايو 2023 09:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة