كلية آداب القاهرة تواصل امتحانات نهاية العام وتعقد حضوريا

كتب محمد صبحى

تواصل كلية الآداب ب جامعة القاهرة ، اليوم الإثنين ، تنظيم وعقد امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى من العام الجامعى 2022/ 2023 ، حيث تعقد الاختبارات حضوريا بالكلية مع متابعة يومية ومرور على اللجان من الدكتورة نجلاء رأفت عميد الكلية والدكتور خالد أبو الليل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وكان قال الدكتور خالد أبو الليل وكيل كلية الآداب بجامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، إن امتحانات نهاية العام الجامعى تشهد انتظام كامل على مستوى الفرق الدراسية بالكلية سواء بمرحلة الليسانس أو الدراسات العليا، لافتا إلى أن الاختبارات تعقد حضوريا بالكلية وبقاعات الامتحانات وبنظام البابل شيت.

وأضاف فى تصريحات لـ" اليوم السابع" أن الامتحانات تعقد على فترات وذك لتجنب حدوث أي تكدس أو زحام داخل الكلية مع التشديد على الطلاب بالالتزام بمجموعة من الضوابط المنظمة لسير عملية امتحانات نهاية العام الدراسى بداية من منع اصطحاب الموبايل أو الساعات والسماعات الذكية داخل لجان الامتحانات والحضور قبل موعد الامتحان بوقت كافى والالتزام باحضار كافة الأدوات اللازمة لاداء الامتحان حسب طبيعة كل مادة دراسية .

وكان شدد الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، على ضرورة تضمين الورقة الامتحانية شمولية الاختبار لجميع أجزاء ما تم تدريسه بالفعل، وارتباط أسئلة الاختبار بأهداف المقرر وموضوعاته، توزيع الأسئلة على كل المجالات والمستويات المختلفة من الفهم والتطبيق والتحليل والتفكير الناقد والاكتشاف والابتكار، إعداد الأسئلة بصورة تسمح بقياس مستويات متنوعة ومتعددة من أداء الطالب، ويراعى فيها التدرج من السهل إلى الصعب، وأن تكون الأسئلة واضحة المعنى ومُحددة ولا تحتمل تفسيرات مختلف، وأن يناسب الزمن المُخصص للامتحان عدد الأسئلة، وأن تشتمل ورقة الامتحان على أسئلة موضوعية، مع ضرورة الالتزام بسؤال حل المشكلات الذى يُعلم الطالب التفكير بطريقة علمية فى حل أى مشكلة، فضلًا عن الأسئلة التعليلية