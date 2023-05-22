قوافل حياة كريمة تبدأ أعمالها بالكشف الطبى على أهالى سفاجا بالبحر الأحمر اليوم

البحر الأحمر - عماد عرفة

تبدأ القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة، اليوم الاثنين، الكشف الطبى على أهالى القرى التابعة لمدينة سفاجا "النصر وأم الحويطات" لمدة يومين اليوم الإثنين وغداً الثلاثاء عقب الانتهاء من اجراء الكشف الطبى على أهالى مدينة مرسى علم.

ومن المقرر أن تنطلق القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة عقب الانتهاء من إجراء الكشف الطبى على أهالى قرى سفاجا، تنطلق بعدها فى آخر قوافلها الشهرية إلى قرية الأمل برأس غارب يومى الأربعاء والخميس المقبلين.

وكانت انطلقت القوافل العلاجية الشهرية التابعة لمبادرة حياة كريمة عملها خلال مايو الجارى يومى 10 و11 مايو بقرية الحمروين بمدينة القصير، وتم إجراء الكشف الطبى وصرف العلاج مجانا على أهالى القرية.

وعقب الانتهاء من الكشف الطبى على أهالى الحمروين تابعت القوافل العلاجية عملها إلى منطقة المستعمرة وتم الكشف الطبى على الأهالى هناك لمدة يومين أيضا 12 و13 مايو الجارى، ومنها إلى قرى مدينة الشلاتين المختلفة حيث قريتى رأس حدربة وادالديت ثم إلى مدينة حلايب للكشف على مواطنيها يومى 16 و17 مايو، ثم قرية ابو رماد بحلايب، ثم مركز صحة الأسرة بمرسى علم، واليوم بقرى النصر وأن الحويطات بسفاجا.

وتجرى القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة شهريا الكشف الطبى على أهالى قرى البحر الأحمر وصرف العلاج وكذلك إجراء التحاليل والأشعة اللازمة وكذلك التحويل إلى المستشفيات مجانا إذا لزم الأمر وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة وتحت إشراف الدكتور إسماعيل العربى، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، والدكتور أحمد الصاوى منسق القوافل.