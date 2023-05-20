صحة الدقهلية: قافلة طبية مجانية لقرية أم الرزق بمركز شربين ضمن خطة القوافل

الدقهلية شريف الديب

تستعد مديرية الصحة بالدقهلية، لعمل قافلة طبية لقرية أم الرزق التابعة لمركز شربين، وذلك يومى الأحد 21 و22 مايو، طبقا للخطة الموضوعة، بالإضافة إلى قافلة لقرية اليوسيفية مركز بنى عبيد يومى 28 و29 مايو المقبل .

وقد صرح الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أنه تم وضع الخطة الشهرية للقوافل العلاجية التى تم تنظيمها خلال شهر مايو للقرى والمناطق النائية بأطراف محافظة الدقهلية، وشملت تقديم خدمات الكشف والعلاج المجانية للمواطنين وإجراء بعض الجراحات البسيطة وتحويل الحالات التى تستدعى تدخلا طبيا جراحيا متخصصا لإجراء العمليات بمستشفيات المديرية وإصدار تقارير للعلاج على نفقة الدولة لغير القادرين.

يذكر أنه تم وضع خطة شملت 6 قوافل طبية بمختلف مراكز المحافظة، وخاصة بالمناطق النائية ومنها قافله إلى قرية 39 الدرافيل ببلقاس.