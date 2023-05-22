طقس الخليج.. ممطر بالسعودية وغائم بالإمارات وحار في الكويت والبحرين

طقس السعودية

حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم اليوم السابع خدمة نشر أحول الطقس في دول الخليج اليوم من خلال النشرات الجوية فى السطور التالية.

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية في السعودية، إنه "بمشيئة الله تعالى يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومرتفعات مكة المكرمة. كما تكون السماء غائمة جزئياً الى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية. في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة مع فرصة هطول أمطار متفرقة على أجزاء من مناطق الجوف ، الحدود الشمالية وتبوك.

الرياح السطحية: جنوبية شرقية الى جنوبية غربية تتحول تدريجياً الى غربية على الجزء الشمالي والجنوبي بسرعة 15-30 كم/ساعة وتصل الى أكثر من 40 كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. وتكون جنوبية غربية الى شمالية غربية على الجزء الأوسط بسرعة 15-30 كم/ساعة.

ارتفاع الموج: من نصف متر إلى متر يصل الى مترين مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

حالة البحر: خفيف الموج ويكون مائج مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

طقس الإمارات



توقع المركز الوطني للأرصاد في الإمارات، أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً ومغبراً أحياناً مع فرصة تكون السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق الشرقية والداخلية والغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الافقية.

و أوضح المركز في بيانه اليومي أن حركة الرياح: جنوبية شرقية – شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 45 كم/س.

و يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط ، و يحدث المد الأول عند الساعه 15:47 والمد الثاني عند الساعة 02:18 و الجزر الأول عند الساعة 09:04 والجزر الثاني عند الساعة 20:00.

و في بحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط يضطرب أحياناً مع السحب ،و يحدث المد الأول عند الساعة 22:34والمد الثاني عند الساعة **:** و الجزر الأول عند الساعة 17:44والجزر الثاني عند الساعة 05:33.

طقس الكويت

قالت إدارة الأرصاد الجوية في الكويت، إن طقس اليوم حار ورطب نسبيا على المناطق الساحلية و غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 40 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .

ويكون ليلا، معتدل و رطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 28 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق . درجة الحرارة الصغرى: 27 °ﻡ