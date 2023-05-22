تعزيز معدات منظومة النظافة في أسوان بـ10 سيارات قلاب وحملة ضد نباشين القمامة

أسوان- صلاح المسن

استلمت محافظة أسوان، سيارات قلاب جديدة، حيث يتم تعزيز منظومة النظافة بهذه السيارات، حيث تفقد اليوم، اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، سيارات القلاب الجديدة بواقع 10 سيارات سعة 5 أطنان، تسلمتها المحافظة ضمن أسطول يضم 40 سيارة، ولودر ومكنسة وفنطاس ومعدات للغسيل و التنظيف والجلي بالطرق العامة والأماكن السياحية، جارى إستكمال توريدها بالخطة الإستثمارية، للعام المالى الحالى 2022/2023 بتكلفة إجمالية تصل لأكثر من 70 مليون جنيه.

كما اطمأن المحافظ، على حركة التشغيل للسيارة والقلاب الملحق بها، وكذا جودة محتويات شنطة المستلزمات، التى تم توفيرها داخل كل سيارة، وخلال تفقده للسيارات الجديدة، وأكد محافظ أسوان في " تصريحات صحفية" على أنهم يعملون جاهدين على الارتقاء بمنظومة النظافة، من خلال توفير المعدات اللازمة، لإنجاح المنظومة وأداء دورها على الوجه الأكمل بما يساهم فى إضفاء الشكل الحضارى بكافة مدن ومراكز المحافظة.

وشدد على ضرورة الصيانة الدورية، وإجراء الفحص الفنى لهذا الأسطول من السيارات والمعدات، مع توفير سائقين مدربين لضمان تشغيل هذه السيارات والمعدات بالكفاءة الفنية المطلوبة، بالإضافة إلى توفير قطع الغيار والزيوت والفلاتر، وغيرها من المستلزمات الأخرى للحفاظ على سلامة السيارات من أى أعطال أو نسبة تهالك.

من ناحية أخري، كانت قد شنت الأجهزة التنفيذية بأسوان، اليوم، حملة جديدة علي "نباشين القمامة" لمكافحة الظاهرة، استهدفت الحملة، التي شنتها الوحدة المحلية لمدينة أسوان وشرطة المرافق، نباشين القمامة مخازنهم وأسفرت الحملة، عن غلق وتشميع المخازن الخاصة بهم، بإجمالى 6 مخازن، بنطاق حى جنوب مدينة أسوان، مع التحفظ على الموازين والمعدات المستخدمة، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.