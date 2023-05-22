تعليم أسوان تستعد لامتحانات الدبلومات السبت المقبل.. اعرف التفاصيل

أسوان- صلاح المسن

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مسئولى التربية والتعليم، بالاستعداد الجيد والكامل لانطلاق امتحانات الدور الأول للدبلومات الفنية، نظام الـ 3 سنوات، والـ 5 سنوات للعام الدراسى 2022/2023 يوم السبت القادم الموافق 27 مايو الجارى، وتنتهى يوم الخميس 8 يونيو المقبل، وذلك طبقاً للجداول المعتمدة والمعلنة من قبل الوزارة بقيادة الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وشدد محافظ أسوان، على تجهيز المقار الامتحانية والاستراحات وامدادها بكافة الأجهزة والمستلزمات، بالإضافة إلى الالتزام بالجدية والانضباط داخل اللجان، وحسن معاملة أبنائنا الطلاب بإجمالى 16 ألفا و305 طلاب وطالبات موزعين داخل 69 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية، مع تذليل أى عقبات قد تواجههم، وتوفير المناخ الملائم لهم.

جاء ذلك، أثناء عرض عبدالكريم لطفى وكيل وزارة التربية والتعليم، للاستعدادات الجارية على محافظ أسوان، والذى كلف بتشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير الامتحانات يومياً برئاسة مدير المديرية، مع التنسيق بين المديرية والجهات المعنية بالصحة والإسعاف والتأمين الصحى والكهرباء ومياه الشرب والتموين والأمن والحماية المدنية وفقاً بروتوكولات التعاون الموقعة لتسهيل أعمال امتحانات الدبلومات الفنية، والتعامل الفورى مع أى أحداث طارئة.

ومن ناحية أخرى قرر اللواء أشرف عطية صرف مكافأة مالية قدرها 5 آلاف جنيه، وشهادة تقدير للطالبة إسراء محمد سيد بمدرسة النور للمكفوفين "بالمرحلة الإعدادية" لفوزها بالمركز الأول على مستوى الجمهورية فى مسابقة القرآن الكريم والثقافة الإسلامية "مستوى أول" للعام الدراسى 2022/2023، وذلك تكريماً لنجاحها وتفوقها فى حفظ القرآن الكريم كاملاً، بالإضافة إلى الأربعين النووية.

كما قدم أشرف عطية، خالص التهانى القلبية للمسئولين بمديرية التربية والتعليم، ولأبنائه الطلاب لما حققوه من 12 مركزا متقدما "الأول والثانى والثالث" على مستوى الجمهورية فى مسابقة التفوق الكشفى للعام الدراسى 2022/2023 سواء للفعاليات أو الأنشطة أو المسابقات أو المبادرات أو مهرجانات الحركة الكشفية.

ومن جانبه أوضح عبد الكريم لطفى، بأنه تم تطهير وتعقيم جميع لجان الدبلومات الفنية بواقع 33 لجنة صناعى نظام 3 سنوات، و7 لجان صناعى إعداد مهنى، ولجنة صناعى نظام 5 سنوات، و19 لجنة تجارى نظام 3 سنوات، ولجنة تجارى نظام ٥ سنوات، ولجنتان فندقى نظام 3 سنوات، ولجنة واحدة فندقى نظام 5 سنوات، و4 لجان زراعى نظام 3 سنوات، ولجنة واحدة تعليم مزدوج منهم 23 لجنة بإدارة أسوان، و5 لجان بإدارة دراو، و7 لجان بإدارة نصر النوبة، و12 لجنة بإدارة كوم أمبو، و22 لجنة بإدارة إدفو، لافتاً إلى أنه، تم بالتوازى تنفيذ أعمال النظافة والتطهير لجميع الاستراحات المخصصة للمنتدبين بواقع 40 استراحة من بينهم 7 استراحات بإدارة أسوان، و8 استراحات بإدارة نصر النوبة، و3 استراحات بإدارة دراو، و9 استراحات بإدارة كوم أمبو، و13 استراحة بإدارة إدفو حيث تم إمدادها بكافة مستلزمات الإعاشة اللازمة من آسرة ومشتملاتها، وبوتاجازات، وتليفزيونات، وثلاجات، ومراوح، ومبردات مياه وغيرها بما يضمن إقامة كريمة للمنتدبين، كما تم تجهيز وتعقيم مركز توزيع الأسئلة الذى يعمل بقوة 6 خطوط توزيع، وتم كذلك تجهيز السيارات المخصصة لنقل الكراسات الامتحانية.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم، بأنه بالنسبة للمراكز التى حققتها المديرية فى مسابقة التفوق الكشفى على مستوى الجمهورية شملت الحصول على المركز الثالث لمرحلة البراعم (رياض أطفال) لمدرسة محمد زكى على الابتدائية التابعة لإدارة كوم أمبو التعليمية (المستوى الثانى)، وأيضاً المركز الثانى جمهورياً لمرحلة الأشبال لمدرسة عمر بن عبدالعزيز الابتدائية التابعة لإدارة كوم امبو التعليمية (المستوى الثالث)، والمركز الثانى جمهورياً لمرحلة الكشافة (المستوى الثالث) لمدرسة الإعدادية الحديثة التابعة لإدارة إدفو التعليمية، وكذا المركز الثانى جمهورياً لمرحلة الكشاف المتقدم عام (المستوى الثالث) لمدرسة الشهيد محمد خالد الثانوية التابعة لإدارة كوم أمبو التعليمية، والمركز الأول جمهورياً لمرحلة الكشاف متقدم (فنى) لمدرسة إدفو الصناعية التابعة لإدارة إدفو التعليمية (المستوى الثالث)، والمركز الثانى جمهورياً لمرحلة الأشبال لذوى الاحتياجات (صم) (المستوى الثالث) لمدرسة الأمل للصم التابعة لإدارة أسوان التعليمية، والمركز الأول جمهورياً لمرحلة الكشافة لذوى الاحتياجات (صم) (المستوى الثانى) لمدرسة الأمل للصم التابعة لإدارة أسوان التعليمية.

وأوضح، بأنه تم الحصول أيضاً على المركز الثانى جمهورياً لمرحلة الأشبال لذوى الاحتياجات (التربية الفكرية) (المستوى الثانى) لمدرسة التربية الفكرية التابعة لإدارة أسوان التعليمية، والمركز الأول جمهورياً فى مجال مشروعات الخدمة العامة (المستوى الثانى) جميع الفرق التابعة لإدارة دراو التعليمية، والمركز الثانى جمهورياً فى مجال سجل المحافظة (المستوى الثانى) المسئول المركزى بالمديرية، والمركز الثالث جمهورياً فى المهرجان الكشفى (المستوى الثالث) لمدرسة الفرنسيسكان الخاصة التابعة لإدارة كوم أمبو التعليمية، والمركز الأول جمهورياً (المستوى الثانى) فى مجال المبادرات لمدرسة إدفو الصناعية التابعة لإدارة إدفو التعليمية.