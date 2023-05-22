انقطاع التيار الكهربائى عن محطة زابوريجيا النووية فى أوكرانيا

وكالات

أفاد مسؤول محلي موالي لروسيا في زابوريجيا، جنوب شرقي أوكرانيا، بأن التيار الكهربائي انقطع بالكامل عن محطة زابوريجيا للطاقة النووية، مشيراً إلى تشغيل مولدات الطاقة الاحتياطية.

وحسب موقع الشرق الإخبارى، أفاد فلاديمير روغوف بأن المحطة "فصلت تماماً" عن الإمداد الخارجي للطاقة، بعد أن قامت أوكرانيا "بفصل خط الكهرباء الذي تسيطر عليه".

من جهته، أعلن المسؤول الأوكراني أناتولي كورتيف، أمين مجلس مدينة زابوريجيا، أن العمل ما زال جارياً منذ صباح الاثنين لاستعادة الكهرباء في المدينة.

وقال في بيان عبر "تيليجرام": "انقطعت الكهرباء جزئياً في زابوريجيا بسبب حالة طارئة في أحد مرافق الطاقة".