المشدد 15 سنة لعامل لسرقته مشغولات ذهبية من ربة منزل بالإكراه فى الإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد احمد شعيب رئيس المحكمة ،وبعضوية كل من المستشار حازم عبد الفتاح الشناوي، والمستشار محمد ابراهيم عوض ، بمعاقبة المتهم " م.س.م "، بالسجن المشدد 15 عاما ،والزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالسرقة بالاكراه .

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 4060 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية ،إخطار من ضباط قسم شرطة العامرية اول ،يفيد بقيام المتهم بالدلوف الي محل سكن المجني عليها" م.ج.ب"، وسرقتها بألاكراه داخل شقتها بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية اول ،انه أثناء تواجد المجني عليها" م.ج.ب" 50 سنة ربة منزل ، بالشقة محل سكنها بمنطقة عبد القادر العامرية، فوجئت بالمتهم " م.س.م " عامل ،بالدخول إلي غرفة نومها وتعدي عليها بالضرب وإصابتها، وتمكن من تلك الوسيلة القسرية من نزع غويشتين من يدها وقرط ذهبي من أذنها ،وكذلك سرقة مبلغ مالي كان بحقيبة يدها وفر هاربا ، وتحرر محضر بالواقعة وتمكن ضباط قسم شرطة العامرية اول من ضبط المتهم ،وتبين أن المتهم تمكن من دخول الشقة من العقار المجاور لشقة المجني عليها من أحدي النوافذ بعد التأكد أنها بمفردها داخل الشقة ،وتمكن بعد التعدي عليها من سرقة مشغولاتها الذهبية ومبلغ مالي وهاتف محمول ،وبمواجهته أقر بالواقعة، وارشد عن المسروقات ، وبعرضه علي النيابة التي تولت التحقيق ، التي قررت احالته الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهم.



