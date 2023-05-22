الكهرباء: لم نلجأ لتخفيف أحمال طوال 10 سنوات واحتياطى يومى 18 ألف ميجا وات

كتبت رحمة رمضان

كشف الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة، أن هناك احتياطي يومى يصل إلى 18 ألف ميجا وات بالشبكة القومية للكهرباء خلال إشهار الصيف، و يتخطى الـ22 الف ميجا وات خلال أشهر الشتاء نتيجة التوسعات التى تمت بالشبكة.

وأوضح حمزة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مصر اقتربت من الوصول إلى معدل الاحتياطى العالمى بالشبكة و الذى يقدر بنسبة 25% من الطاقة المولدة، لافتاً إلى أن مصر أصبح لديها احتياطى يومي بالشبكة يصل إلى 18 ألف ميجا وات و هو ما يسمح لها بالتوسع في مشروعات الربط الكهربائى مع جميع دول العالم للاستفادة من هذه القدرات الاحتياطية التي تزيد بشكل مستمر بشكل يجذ المستثمرين إلى مصر.

وأشار حمزة إلى أن مصر لم تشهد أى انقطاعات نتيجة لتخفيف الأحمال على مدار الـ10 سنوات الماضية بجميع أنحاء الجمهورية ولو مرة واحدة ، مشيرا إلى أن أعمال التطوير التى حدثت فى الشبكة خلال السنوات القليلة الماضية جعلت الشبكة قادرة على مواجهة أى تحديات أو صعوبات تواجه استقرار الشبكة و انتظام توصيل التيار للمواطنين فى كافة أنحاء الجمهورية بجودة عالية.

وأشار حمزة، إلى أن إجمالى قدرة الشبكة القومية للكهرباء حاليا تصل إلى 56 الف ميجا وات واحتياجات المواطنين من الكهرباء لا تتعدى الـ31 الف ميجا وات وقت الذروة خلال أشهر الصيف ، متوقعا أن يتخطى الحمل الأقصى فى وقت الذروة شهر أغسطس المقبل 34 ألف 500 ميجا وات.