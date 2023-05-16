تعرف على إجراءات الكهرباء للقضاء على سرقات التيار بالمنوفية والغربية

كتبت رحمة رمضان

يرصد اليوم السابع لقرائه كل ما يريد معرفته عن خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ممثلة فى شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس حسن البيلى التى تضم محافظات المنوفية (ماعدا مدينة السادات والقرى التابعة لها ومركز الخطاطبة) والغربية والقليوبية (ماعدا امتداد القاهرة الكبرى) لخفض نسبة الفقد بالشبكة الكهربائية الناتج عن سرقات التيار، وهى كالآتى:



1- استمرار المرور على العدادات مسبقة الدفع والمغلق والمقروء بصفر وتم إعداد برنامج لمراجعة العدادات مسبقة الدفع وكذلك إسناد عدادات مسبقة الدفع لشركة شعاع للمرور عليها.



2-المسح الدورى لعدادات كبار المشتركين والقوى المحركة لفحص العدادات ورصد التراكمات وحصر المخالفات بها وقد تم إعداد برنامج عن طريق شركة هندسة نظم القوى الكهربية ( EPS ) لتصوير العدادات .



3- تنشيط أعمال الضبطية القضائية وحملات شرطة الكهرباء للحد من سرقات التيار .



4- سرعة تركيب العدادات للمشتركين الجدد وتقليل فترات الانتظار مع الالتزام التام بخطة تركيب عدادات مسبقة الدفع لجميع المشتركين ومنها دور العبادة والمصالح الحكومية لحصر استهلاكاتها الفعلية التزاما بقرار مجلس الوزراء فى هذا الشأن.



5-المراجعة الدورية للعدادات وتغيير التالف منها بعدادات مسبوقة الدفع وكذلك استبدال العدادات الرباعيه بعدادات مسبوقة الدفع .



6- التنسيق مع المحافظات والوحدات المحلية لسرعة الانتهاء من تركيب باقى عدادات الانارة العامة لحساب الاستهلاكات الفعلية.



7-الموافقة على توصيل التيار لمنطقتى كوبرى الفحص ببنها ومنطقة الغفران بطنطا بالتكلفة الفعلية للحد من اعمال التوصيل العشوائى ( سرقات تيار ) وحلا لشكاوى المواطنين بالمنطقتين .

