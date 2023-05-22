السيطرة على حريق مسجد فى دمياط قبل صلاة الفجر..صور

دمياط - هيثم مراد

تمكنت قوات الحماية المدنية فى محافظة دمياط، من السيطرة على حريق هائل داخل مسجد، أدى إلى إتلاف محتوياته بالكامل، حيث فوجئ أهالى قرية غيط النصارى التابعة لمركز دمياط، باشتعال النيران داخل جدران مسجد المروة وسط القرية وذلك أثناء التحضير لصلاة الفجر.

وعلى الفور تحركت قوة شرطية من قبل قسم شرطة مركز دمياط ، رفقة سيارات الإسعاف لموقع الحادث، كما قامت إدارة الحماية المدنية بالدفع باكثر من 6 سيارات للسيطرة على الحريق، ونجح رجال الحماية المدنية فى السيطرة على الحريق وإخماد النيران فى مدة اقتربت من نصف ساعة، دون خسائر بشرية، وحررت الأجهزة الأمنية المحضر اللازم للواقعة تمهيدا لاستكمال الإجراءات اللازمة حياله.

وروى شهود عيان أن النيران اشتعلت داخل جدران المسجد بسبب ماس كهربائى، مؤكدين قيام أهالى القرية بمحاولة السيطرة على الحريق غير أنه انتشر بشكل واسع ليلتهم كافة محتويات المسجد.

وتبحث مديرية أوقاف دمياط واقعة حريق أحد المساجد، وذلك للوقوف على أسبابها، فضلا عن تقدير الخسائر الناتجة عن الحريق، إضافة إلى بحث إمكانية إعادة ترميم المسجد مرة أخرى.