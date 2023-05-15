ميناء دمياط يستقبل 11 سفينة متنوعة خلال 24 ساعة

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 11 سفينة.. بينما غادر عدد 11 سفينة، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة، منها ناقلة الغاز المسال ( MARAN GAS EFESSOS ) والتى ترفع علم اليونان و يبلغ طولها 294 مترا و بعرض 44 مترا، والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالى 61 ألف طن من الغاز المسال .

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 53470 طن تشمل: 18844 طن يوريا و 4872 طن رمل و 7300 طن أسمنت معبأ و 22454 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 35034 طن تشمل: 111 طن فول و 10800 طن خردة و 382 طن صويا معبأ و 1260 طن كسب صويا و 1147 طن زيت طعام و 1045 طن حديد و 5000 طن ذرة و 7667 طن قمح و 6700 طن بضائع متنوعة و 1900 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 922 طن .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1011 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 1243 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2319 حاوية مكافئة

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 171524 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 105698 طنًا .

كما غادر عدد 4 قطار بحمولة إجمالية 5214 طن قمح متجهين إلى صوامع كوم ابو راضي ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5666 شاحنة .