السجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لمتهم بالإتجار فى الأفيون بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الاثنين بمعاقبة المتهم "ط.ع.ا." بالسجن المشدد 3 وغرامة 50 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار فى الأفيون بدائرة مركز سوهاج.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عزت مناع وعضوية المستشارين محمد زين على وإبراهيم مرتضى ابراهيم بحضور محمد جمال نصر وكيل النائب العام بأمانة سر عبد المنصف ابراهيم.

تعود أحداث القضية الى عام 2023 عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالإتجار فى الأفيون بدائرة المركز وترويجه على عملائه من أصحاب الكيف من المتعاطين وراغبى الشراء وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة وتم القبض على المتهم وبحوزته قطعة كبيرة وكيس بلاستيكى من الأفيون كانت معدة للبيع وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات وتمت احالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.