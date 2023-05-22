السجن المشدد 6 سنوات لشخص و3 أعوام لآخر بتهمة التزوير في محررات رسمية بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الاثنين بمعاقبة المتهم "م.ف" بالسجن المشدد 5 سنوات لاتهامه بالتزوير فى محررات رسمية، كما عاقبته بالحبس سنة مع الشغل بتهمة النصب على المواطنين، كما عاقبت المتهم "ا.ا.ع" بالسجن المشدد 3 سنوات لاتهامه بالتزوير فى محررات رسمية بدائرة مركز سوهاج.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عزت مناع وعضوية المستشارين محمد زين على وإبراهيم مرتضى بحضور محمد جمال نصر وكيل النائب العام بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم.

تعود أحداث القضية الى عام 2022 بدائرة مركز سوهاج عندما اتهمت النيابة العامة المتهمين بارتكاب تزوير فى محررات رسمية وهى بطاقة تحقيق شخصية وكارنيه عضوية منسوب لوزارة العدل وكارنيهات منسوبة للعديد من الصحف بأن قام المتهم الأول بالاتفاق مع الثانى على تزويرها فيما قام الثانى بإنشائها على خلاف الحقيقة وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المنهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الوقائع وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.