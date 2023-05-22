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"البحوث الإسلامية" يبدأ سلسلة المراجعات العلمية للمواد الدراسية للطلاب الوافدين

الإثنين، 22 مايو 2023 10:49 ص
"البحوث الإسلامية" يبدأ سلسلة المراجعات العلمية للمواد الدراسية للطلاب الوافدين جانب من المراجعات
كتب لؤى على

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بدأ مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف بالتعاون مع قطاع مدن البعوث الإسلامية فعاليات برنامج المراجعات النهائية للفصل الدراسي الثاني للطلاب الوافدين والطالبات الوافدات بمدن البعوث الإسلامية؛ وذلك ولمساعدتهم في الاستفادة الكاملة من المناهج الدراسية الرصينة للأزهر الشريف التي تشكل العقلية العلمية لهم. 
 
وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عيّاد، إن هذه الفعاليات المختلفة للطلاب والطالبات في مدن البعوث الإسلامية تأتي في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بضرورة الاهتمام بالطلاب الوافدين، وتكثيف الأنشطة والفعاليات العلمية والثقافية لهم، ضمن استراتيجية الأزهر بجميع قطاعاته والتي تتعلق بالتوعية المستمرة للطلاب الوافدين من خلال دعم الجانب العلمي والمعرفي لديهم وتحصينهم فكريًا من محاولات استقطابهم وإبعادهم عن منهج الأزهر الوسطى.
 
أضاف عيّاد أن هذه المراجعات العلمية التي تُقدم للطلاب الوافدين والطالبات الوافدات في مختلف المواد الدراسية لكليات جامعة الأزهر؛ يشارك فيها أساتذة تلك المواد من كليات الجامعة ذاتها، لشرح بعض النقاط التي لم يتمكن الطلاب من فهمها أثناء المحاضرات في الكليات، وذلك تيسيرًا على الطلاب قبل دخول الامتحانات في هذه المواد الدراسية ودعمًا لمستوياتهم العلمية، وحثّهم على التفوق والتميز الدراسي، حتى يكونوا خير سفراء متميزين للأزهر الشريف.

مجمع البحوث الاسلامية

الازهر الشريف

الطلبة الوافدين

البعوث الاسلامية



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