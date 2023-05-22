اليوم السابع
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الأزهر يشارك بجناح خاص فى معرض أبوظبى الدولى للكتاب للمرة الثانية

الإثنين، 22 مايو 2023 04:54 م
الأزهر يشارك بجناح خاص فى معرض أبوظبى الدولى للكتاب للمرة الثانية معرض أبو ظبى الدولى للكتاب
كتب لؤى على

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بتوجيهات من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، يشارك الأزهر بجناح خاص في معرض أبوظبي الدولي للكتاب، والتي انطلقت فعالياته اليوم الاثنين وتستمر حتى يوم الجمعة الموافق 28 من الشهر الجاري.

وشهد جناح الأزهر في اليوم الأول لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب، في دورته الـ 32؛ إهتماما كبيراً من الروّاد، نظرا لإصدارات الأزهر المتنوعة التي تعالج أبرز القضايا الفكرية المعاصرة، وتناقش قضايا الحوار والتَّسامح والتعايش، وضبط الفتوى ونشر الفكر الوسطي ومكافحة التشدد والتطرف..

كما شهد جناح الأزهر بمعرض أبو ظبي للكتاب اليوم بجانب توافد الزوار؛ زيارات متعددة لبعض الشخصيات البارزة التي حرصت على تفقد الجناح والاضطلاع على إصداراته، ومنها الدكتورة أماني برهان الدين لوبيس، رئيس جامعة الشريف هداية الله بجاكرتا بدولة اندونيسيا، والدكتور عبد الحميد عشاق، عضو الرابطة المحمدية للعلماء، والدكتور فيصل يوسف العلي، مدير التحرير السابق لمجلة الوعي الإسلامي، والدكتور محمد السماك، عضو مجلس إدارة مركز الملك عبدالله للحوار بين الأديان (كايسيد).

ويعرض الأزهر، خلال فترة المعرض 400 إصدارا من إصدارات الأزهر المختلفة المطبوعة والمترجمة لأكثر من لغة لإثراء الثقافات المختلفة في مختلف العلوم الشرعية والفكرية والفنون الإسلامية.

تأتى مشاركة الأزهر فى المعارض الدولية كنافذة لنشر الثقافة الإسلامية و الفكر الوسطي المستنير، من خلال إصدارات قطاعاته المختلفة ومكتبته التي تعد من أعرق مكتبات العالم، حيث تضم مخطوطات يدوية يرجع تاريخها إلى أكثر من ألف عام، وما تتضمنه من كتب ومراجع علمية تحوي في مضمونها العلوم الدينية والشرعية وعلم الفلك والمخطوطات النادرة التى تعين الدارسين والباحثين على دراستهم.

معرض أبو ظبى الدولى للكتاب
معرض أبو ظبى الدولى للكتاب

 

جانب من معرض أبو ظبى الدولى للكتاب
جانب من معرض أبو ظبى الدولى للكتاب

 

جانب من المعرض
جانب من المعرض

 

معرض أبو ظبى
معرض أبو ظبى

 


الازهر الشريف

شيخ الازهر

معرض الكتاب

ابوظبى



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