إحالة أوراق حارس عقار للمفتي لاختطافه طالبة والتعدي عليها في الإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار الدكتور خيرى أحمد الكباش رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار عمرو محمد القونى، والمستشار محمد منير طاهر، والمستشار الحسينى أحمد عطا، وسكرتير المحكمة ناصر عبد المنعم، إحالة أوراق المتهم "م.م.م"، إلى مفتى الديار المصرية، لإبداء الرأى الشرعى فى إعدامه، لاتهام بخطف المجنى عليها بالإكراه والتعدى عليها.

تعود احداث القضية المقيدة، برقم 21628 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة سيدى جابر، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة سيدى جابر، ببلاغ يفيد بقيام المتهم بخطف المجنى عليها تحت التهديد والتعدى عليها بالعقار محل سكنها بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة سيدى جابر، أنه أثناء دلوف المجنى عليها "ف.أ.م" طالبة، 20 سنة، إلى محل سكنها تتبعها المتهم "م.م.م" حارس أمن عقار، مستقلا المصعد برفقتها، وعند نزولها إلى الطابق محل الشقة سكنها جذبها قسرا إلى الطابق السابع غير المأهول بالسكان، وإسقاطها أرضا وتعدى عليها ضربا واستحصل منها على هاتفها المحمول لمنع التواصل مع من ينجدها، وتمكن من ضربها مستخدما زجاجة عطر عدة مرات على رأسها محدثا إصابتها، وأشهر فى وجهها سلاحا أبيض سكين متوعدا إياها بالإيذاء لمواصلتها الصراخ، وتعدى عليها، واصطحبها بالقوة إلى محل سكنها وأغلقت باب الغرفة عليه وأبلغت والدتها، وتم إلقاء القبض عليه، وتحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة تولت التحقيقات، وثبت من تقرير الطب الشرعى للمجنى عليها، الإصابات الموصوفة بالكشف على المجنى عليها، وقررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت قرارها بإحالة أوراقه للمفتى وحددت جلسة دور الانعقاد القادم من شهر يونيو، للنطق بالحكم فى إعدامه.