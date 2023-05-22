أسرة طفلة منشأة القناطر لا تشتبه في وفاتها جنائيا.. حبل أنهى حياتها

كتب بهجت أبو ضيف

أكدت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عدم وجود شبهة جنائية في مصرع طفلة بمنشأة القناطر واستمع رجال المباحث لأقوال أفراد من أسرتها، ولم يشتبهوا في وفاتها جنائيا.

وأشارت التحريات الأولية لرجال المباحث، إلى أن الطفلة خلال اللهو، التف حبل حول رقبتها، مما أسفر عن تعرضها لاختناق ومصرعها.

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع طفلة في منشأة القناطر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن طفلة تبلغ من العمر ما يقرب من 10 سنوات لقيت مصرعها نتيجة تعرضها لاختناق بحبل أثناء لهوها، دون وجود شبهة جنائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق.