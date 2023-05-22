آلام المفاصل.. إليك 5 فواكه لتخفيف الالتهاب منها التفاح

كتبت ميرفت رشاد

التهاب المفاصل هو مصطلح واسع يشير إلى مجموعة من الحالات التي تتميز بالتهاب المفاصل وتيبسها وألمها، يمكن أن يصيب الأشخاص من جميع الأعمار ويمكن أن يكون ناتجًا عن عوامل مختلفة، بما في ذلك العمر أو الجينات أو الإصابة أو اضطرابات المناعة الذاتية مثل التهاب المفاصل الروماتويدي، الهدف الأساسي من التحكم في التهاب المفاصل هو تخفيف الألم وتقليل الالتهاب وتحسين حركة المفاصل، وإليك 5 فواكه لها خصائص يمكن أن تساعد في آلام التهاب المفاصل والالتهابات، وفقًا لما نشره موقع "healthshots".

أفضل 5 فواكه لالتهاب المفاصل

1. التفاح

التفاح مليء بالفوائد الصحية فهو مصدر غني لمادة الكيرسيتين، وهي مادة الفلافونويد المعروفة بتأثيراتها المضادة للالتهابات، يمكن أن يساعد الكيرسيتين في تقليل الالتهاب في الجسم، مما قد يساعد بدوره في تقليل أعراض التهاب المفاصل، من خلال دمج التفاح في نظامك الغذائي، قد تساعد في تقليل الالتهاب وتخفيف أعراض التهاب المفاصل.

2. الكرز

تشتهر الكرز، بفوائدها المحتملة في إدارة التهاب المفاصل تحتوي على الأنثوسيانين، وهي مركبات لها خصائص مضادة للالتهابات يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب والألم في الجسم، أظهرت الدراسات أن تناول الكرز يمكن أن يؤدي إلى انخفاض في علامات الالتهاب وانخفاض مستويات الألم بين الأفراد المصابين بالتهاب المفاصل.

3. الأناناس

يحتوي الأناناس على إنزيم يسمى البروميلين، والذي تمت دراسته لتأثيراته المحتملة المضادة للالتهابات، لقد ثبت أن البروميلين يقلل من إنتاج المواد الالتهابية في الجسم ويمنع نشاط بعض الخلايا الالتهابية، من خلال دمج الأناناس في نظامك الغذائي، قد تساعد في تقليل الالتهاب، والذي يمكن أن يوفر الراحة من أعراض التهاب المفاصل مثل آلام المفاصل والتورم.

4. التوت الأزرق

يعتبر التوت الأزرق قوة غذائية غنية بمضادات الأكسدة ومختلف المركبات المفيدة، إنها مليئة بمضادات الأكسدة ، بما في ذلك الأنثوسيانين، والتي تمنحها لونها الأزرق النابض بالحياة، مضادات الأكسدة تساعد في مكافحة الالتهابات في الجسم عن طريق تحييد الجذور الحرة الضارة وتقليل الإجهاد التأكسدي، يحتوي على الأنثوسيانين الذي وجد أنه يمتلك خصائص مضادة للالتهابات، قد يساهم تضمين التوت الأزرق في نظامك الغذائي في تقليل الالتهاب وقد يخفف من أعراض التهاب المفاصل.

5. البرتقال

البرتقال مصدر كبير لفيتامين ج، أحد مضادات الأكسدة القوية، يلعب فيتامين سي دورًا حيويًا في تقليل الالتهاب والحماية من الإجهاد التأكسدي، عن طريق تناول البرتقال أو العصير ،يمكنك زيادة تناول فيتامين سي وتعزيز دفاعات الجسم المضادة للأكسدة، يمكن أن يساعد ذلك في تخفيف أعراض التهاب المفاصل.