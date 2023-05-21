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وكيل تعليم الشرقية يتفقد لجان الإعدادية.. ولا شكاوي من أسئلة الجبر "صور"

الأحد، 21 مايو 2023 11:37 ص
وكيل تعليم الشرقية يتفقد لجان الإعدادية.. ولا شكاوي من أسئلة الجبر "صور" وكيل تعليم الشرقية يتفقد لجان الإعدادية
الشرقية - إيمان مهنى

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أجري المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، جولة تفقدية لجان امتحانات الشهادة الإعدادية، في ثاني أيامها للاطمئنان على الحالة العامة للامتحانات والوقوف على مدى الانضباط والنظام داخل اللجان.
 
وقام بمتابعة لجنة مدرسة الزقازيق الاعدادية بنات رقم 1، لجنة مدرسة طلبة عويضة الابتدائية وتضم مدارس مدرسة الزقازيق الإعدادية بنات رقم 1،مدرسة الزقازيق الإعدادية الرياضية،مدرسة الزقازيق الإعدادية رقم 2.
 
واطمئن من والطالبات على امتحان مادة الجبر والإحصاء فترة أولي وعدم خروجه عن المقرر الدراسي، علي توفير الراحة بشكل دائم للطالبات مع مراعاة التهوية والإضاءة الجيدة والحفاظ على النظافة العامة وكل متطلبات توفير المناخ الملائم لخروج عملية الامتحان بشكل لائق يتيح للطالبات أداء الامتحانات بيسر وسهولة، علي جودة طباعة الورقة الإمتحانية وتأمين غرفة كنترول المدرسة.
 
وأوصي بمراعاة الدقة والمراجعة الشاملة لكافة بيانات الطلاب، و شدد بضرورة توقيع الملاحظين علي تكت اسم الطلاب والطالبات الموجود بورقة الإجابة.
 
كما شدد "وكيل أول الوزارة "علي عدم اصطحاب المحمول داخل اللجان سواء للطلاب و الطالبات أو الملاحظين والمراقبين والعاملين.
 
وأكد انتظام سير الامتحانات في ثاني أيامها ولم تتلق غرفة العمليات المركزية بالمديرية أي شكاوى مشيراً إلى استمرار التنسيق مع مديرية الصحة بشأن تواجد طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة لتوفير الرعاية الصحية للطلاب والجو المناسب لأداء الامتحانات.
 
وكيل تعليم الشرقية يتفقد لجان الإعدادية (1)
وكيل تعليم الشرقية يتفقد لجان الإعدادية 

وكيل تعليم الشرقية يتفقد لجان الإعدادية (2)
وكيل تعليم الشرقية يتفقد لجان الإعدادية

 


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