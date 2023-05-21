انتظام سير امتحانات الشهادة الإعدادية بالشرقية لليوم الثانى

الشرقية - حمدى عبد العظيم

أكد محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية انتظام سير امتحانات الشهادة الإعدادية لليوم الثانى واستقبلت 761 لجنة للشهادة الإعدادية على مستوى 20 إدارة تعليمية بمحافظة الشرقية، أكثر من 138 ألف طالب وطالبة، لأداء امتحان اللغة العربية والتربية الدينية، ذلك وسط إجراءات وقائية وأمنية مشددة.

ومع انطلاق اليوم الثانى حرصت الأمهات وأولياء الأمور على اصطحاب الطلاب للجان لطمأنتهم وتحفيزهم على تحقيق أعلى الدرجات.

كما تواجد العمال داخل اللجان، للقيام بأعمال التطهير والتعقيم لكل لجنة، توجدات قوة شرطية لتأمين اللجان، تنفيذ لتعليمات محافظة الشرقية.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه تم تشكيل لجان للمرور على لجان المدارس تحت إشراف مديرى عموم الإدارات التعليمية للتأكد من تنفيذ الإجراءات الوقائية التى حددتها وزارة الصحة.

وأضاف أن مديرية التربية والتعليم بالشرقية قامت بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية فى تأمين وصول أوراق أسئلة الامتحانات للجان وكذلك وصول أوراق الإجابة للجنة النظام بالإضافة إلى تأمين لجان سير الامتحانات على مستوى المحافظة.

ولفت رمضان أن مديرية التربية والتعليم على تواصل تام من قبل مديرى الإدارات التعليمية مع غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية الخاصة بالامتحانات ويتم إرسال تقرير يومى عن سير الامتحانات بكل إدارة تعليمية، مع الشديد على عدم اصطحاب المحمول داخل اللجان سواء للطلاب أو الملاحظين والمراقبين والعاملين باللجنة.

كذلك تم التنسيق مع مديرية الصحة، للاطمئنان على وجود طبيب أو زائرة صحية فى كل لجنة وتوفير الإسعافات الأولية اللازمة لمواجهة حالات الطوارئ