اليوم السابع
Ads
الأحد، 21 مايو 2023 10:35 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

انتظام سير امتحانات الشهادة الإعدادية بالشرقية لليوم الثانى

الأحد، 21 مايو 2023 10:17 ص
انتظام سير امتحانات الشهادة الإعدادية بالشرقية لليوم الثانى طلاب الشهادة الإعدادية - أرشيفية
الشرقية - حمدى عبد العظيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية انتظام سير امتحانات الشهادة الإعدادية لليوم الثانى واستقبلت 761 لجنة للشهادة الإعدادية على مستوى 20 إدارة تعليمية بمحافظة الشرقية، أكثر من 138 ألف طالب وطالبة، لأداء امتحان اللغة العربية والتربية الدينية، ذلك وسط إجراءات وقائية وأمنية مشددة.
 
ومع انطلاق اليوم الثانى حرصت الأمهات وأولياء الأمور على اصطحاب الطلاب للجان لطمأنتهم وتحفيزهم على تحقيق أعلى الدرجات.
كما تواجد العمال داخل اللجان، للقيام بأعمال التطهير والتعقيم لكل لجنة، توجدات قوة شرطية لتأمين اللجان، تنفيذ لتعليمات محافظة الشرقية.
 وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه تم تشكيل لجان للمرور على لجان المدارس تحت إشراف مديرى عموم الإدارات التعليمية للتأكد من تنفيذ الإجراءات الوقائية التى حددتها وزارة الصحة.
 
وأضاف أن مديرية التربية والتعليم بالشرقية قامت بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية فى تأمين وصول أوراق أسئلة الامتحانات للجان وكذلك وصول أوراق الإجابة للجنة النظام بالإضافة إلى تأمين لجان سير الامتحانات على مستوى المحافظة.
 
ولفت رمضان أن مديرية التربية والتعليم على تواصل تام من قبل مديرى الإدارات التعليمية مع غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية الخاصة بالامتحانات ويتم إرسال تقرير يومى عن سير الامتحانات بكل إدارة تعليمية، مع الشديد على عدم اصطحاب المحمول داخل اللجان سواء للطلاب أو الملاحظين والمراقبين والعاملين باللجنة.
 
 كذلك تم التنسيق مع مديرية الصحة، للاطمئنان على وجود طبيب أو زائرة صحية فى كل لجنة وتوفير الإسعافات الأولية اللازمة لمواجهة حالات الطوارئ

امتحانات الإعدادية

امتحانات الإعدادية 2023

امتحانات الصف الثالث الاعدادى

امتحانات الصف الثالث الاعدادى عربى

امتحانات الصف الثالث الاعدادى تجريبى

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادى الترم الثانى 2023

امتحانات الشهادة الإعدادية

امتحانات الاعدادية

امتحانات الشهاده الاعدادية

امتحانات الصف الثالث الاعدادى الترم الثانى

اليوم السابع بلس

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادى الترم الثانى 2023 محافظة الدقهلية

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادى الترم الثانى 2023 محافظة الشرقية

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادى الترم الثانى 2023 محافظة سوهاج

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادى الترم الثانى محافظة القليوبية

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادى الترم الثانى 2023 محافظة الجيزة

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادى محافظة الغربية

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادى الترم الثانى 2023 محافظة القليوبية

امتحانات الصف الثالث الاعدادى الترم الثانى 2023 عربى

pdf امتحانات الصف الثالث الاعدادى الترم الثانى تجريبى

تسريب امتحانات الصف الثالث الاعدادى



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة