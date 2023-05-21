وصول مدمرة إيطالية إلى وارسو للمساعدة في حماية ساحل بولندا

أحمد علوى

أعلن وزير الدفاع البولندي، ماريوس بلاشتشاك، أن مدمرة إيطالية وصلت، السبت، إلى الساحل البولندي للمساعدة في تعزيز الدفاع الجوي في أعقاب الحرب الروسية في أوكرانيا.

ونقلت صحيفة ذا فيرست نيوز البولندية عن الوزير ماريوس قوله عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر : "وصلت المدمرة الإيطالية كايو دويليو، المدججة بالسلاح للدفاع المضاد للطائرات والصواريخ، إلى بولندا لتعزيز الدفاع عن الساحل البولندي وحماية البنية التحتية الحيوية لبولندا".

وفي تغريدة لاحقة، قال إن "وجود السفينة الحربية الإيطالية في بولندا هو نتيجة محادثاته الأخيرة مع نظيره الإيطالي جويدو كروسيتو وسوف تساعد في حماية ساحل البلطيق لمدة ستة أشهر على الأقل".

ودخلت السفينة الحربية ميناء غدينيا - في وقت سابق اليوم - وعلق جاسيك سيويرا ، رئيس مكتب الأمن القومي الرئاسي، على وصولها، قائلا "دخلت مدمرة الصواريخ الإيطالية، ميناء غدينيا وهي واحدة من أحدث السفن في أوروبا وتضم 48 قاذفة صواريخ وقدرات رادار تصل إلى مئات الكيلومترات".

وأضاف أن إيطاليا تنضم إلى حلفاء الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا من خلال العمل معًا للدفاع عن المجال الجوي البولندي.