مياه سوهاج: تأهيل 8 معامل مياه شرب وصرف صحى للحصول على شهادة الأيزو

سوهاج عمرو خلف

أعلن المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب، تأهيل 8 معامل مياه شرب وصرف صحى للحصول على شهادة الأيزو 17025 وتشمل المعمل المركزى للمياه والمعمل المركزى للصرف الصحى والصناعى ومعامل مياه طما وطهطا وجهينة وجرجا ومعمل صرف صحى جرجا بتكلفة تقديرى تبلغ 2.4 مليون جنيه.

وأوضح رئيس مياه سوهاج ، أن الحصول على تلك الشهادة يتطلب مجموعه الإجراءات التى تستهدف تحقيق التطور المستمر وتحقيق معايير الجودة ومراجعة طرق التحاليل القياسية ورفع الكفاءة الفنية والادارية للمعامل المستهدفة وان الشركة تحرص على مواكبة التطورات الحديثة فى مجال جودة مياه الشرب والصرف الصحى لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتوفير كوب مياه نظيف والتخلص الامن من مياه الصرف الصحى.

ومن جانبه أشار الدكتور منصور صابر على رئيس قطاع المعامل والجودة، إلى أن تأهيل معامل مياه الشرب والصرف الصحى للحصول على الأيزوا يأتى فى إطار حرص الشركة على تحسين جودة المياه ودقة نتائج التحاليل وأن الشركة تقوم بمتابعة ورفع وتحليل عينات مياه الشرب والصرف الصحى من المحطات للتأكد من مطابقتها للكود المصرى وأنه يتم مراقبة جودة المياه المنتجة ايضا من خلال مديرية الصحة والجهاز التنظيمى لمياه الشرب والصرف الصحى.