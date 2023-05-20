مياه سوهاج تستعرض معايير التقييم الدورية لخطط الشركة فى مجال الحوكمة والترشيد

كما تم خلال الاجتماع استعراض موقف الشركة فى الحصول على الشهادة العالمية فى التنمية الفنية المستدامة بحضور المهندس عمرو عادل مدير عام السلامة والصحة المهنية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وأوضح المهندس حسام طه مدير ادارة التنمية الفنية المستدامة، أنه حصلت 10 محطات مياه شرب على تلك الشهادة والتى تبلغ انتاجيتها 349200 متر مكعب يوم بنسبة 65% من المياه السطحية كما حصلت 5 محطات صرف صحى على تلك الشهادة والتى تبلغ طاقتها 135224 متر مكعب لكل يوم تمثل 54% من اجمالى مياه الصرف الصحى.

وفى نهاية الاجتماع أهدى المهندس عمرو عادل درع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى للمهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار وذلك لمجهوداته فى دعم برنامج الادارة الفنية المستدامة TSM وتحقيق نتائج غير مسبوقة فى حصول العديد من المحطات والشبكات على تلك الشهادة العالمية كما تم تكريم ادارة التنمية الفنية المستدامة لمجهوداتهم فى تأهيل المحطات وحصول العديد من المحطات على تلك الشهادة.